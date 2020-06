Investigadores alemães afirmam ter provas de que Maddie está morta

Redução nos impostos fixada em 80 por cento

Uma redução de 80 por cento do valor de liquidação final do Imposto Industrial, para um período de oito anos, está prevista no pacote de incentivos fiscais que o Pólo Diamantífero de Saurimo, na Lunda-Sul, prevê conceder aos empresários interessados em deslocalizar as respectivas unidades de produção na infra-estrutura prevista para operar a partir de Novembro.