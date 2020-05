Mundo

iPhone 11 foi o celular mais vendido no 1º trimestre de 2020

De acordo com um relatório da Omdia, empresa de análise de dados, o iPhone 11 foi o celular mais vendido do primeiro trimestre de 2020. A Apple distribuiu 19,5 milhões de unidades de seu modelo mais básico em todo o mundo no período, enquanto o segundo lugar, ocupado pelo Samsung Galaxy A51, atingiu a marca de 6,8 milhões de unidades.

Fotografia: DR

No primeiro trimestre de 2019, a Maçã dominava o ranking com 13,6 milhões de peças do iPhone XR vendidas globalmente. O lugar seguinte também pertencia à Samsung, mas com 6,4 milhões de unidades do Galaxy J4 Plus comercializadas. Veja o top 10 dos smartphones mais comprados nos três meses iniciais deste ano: iPhone 11 (19,5 milhões de unidades), Samsung Galaxy A51 (6,8 milhões), Redmi Note 8 (6,6 milhões), Redmi Note 8 Pro (6,1 milhões), iPhone XR (4,7 milhões), iPhone 11 Pro Max (4,2 milhões), Sumsung Galaxy A10s (3,9 milhões), iPhone 11 Pro (3,8 milhões), Samsung Galaxy S20+5G (3,5 milhões) e o Samsung Galaxy S30s ( 3,4 milhões de unidades).

No ano anterior, a terceira posição da lista pertencia à Apple com o iPhone 8, porém, em 2020 observou-se a chegada da Xiaomi, devido às vendas positivas da popular série Redmi Note 8 (6,6 milhões de itens distribuídos). O mesmo se estende para o quarto lugar, o qual tem a variante premium, Redmi Note 8 Plus, dentre os aparelhos mais adquiridos.

Vendas durante a pandemia

O primeiro trimestre de 2020 foi marcado pelo impacto da pandemia do coronavírus em todo o sector mobile, sobretudo devido à pausa das operações de fornecedores chineses e fechamento de lojas físicas. Contudo a crise não se reflectiu consideravelmente nas vendas do iPhone — afinal, não é possível saber se teriam sido ainda maiores em um cenário comum.

Em comparação ao primeiro trimestre de 2019, a Apple vendeu mais de sua variante básica (5,9 milhões extras) e teve quatro modelos dentre os mais adquiridos pelos consumidores. Isso totaliza 32,2 milhões de unidades distribuídas somente no início de 2020. A Samsung, porém, demonstrou menos expressividade com os integrantes da série Galaxy S20, de modo que somente o Galaxy S20+ 5G esteve dentre os mais comercializados. Em 2019, as variantes premium Galaxy S10 e Galaxy S10+ figuraram nas sétima e oitava posições, respectivamente.

A gigante sul-coreana obteve o total de 17,6 milhões de unidades vendidas, ou seja, desempenho inferior ao que a concorrente norte-americana atingiu apenas com o iPhone 11. Conforme a Omdia, o preço alto da série Galaxy S20 pode ter sido o motivo para o resultado negativo, em especial se considerado o valor mais acessível oferecido pela Maçã.

“O sucesso da Apple é resultado de sua estratégia de oferecer relativamente poucos modelos. Isso permitiu à empresa concentrar os seus esforços num pequeno número de produtos que atraem uma ampla selecção de consumidores e vendem em volumes extremamente altos”, explicou Jusy Hong, director de pesquisas de smartphones da Omdia.

Segmento 5G dominado pela Samsung

Segundo o relatório da Omni, a Samsung dominou as vendas mundiais de celulares 5G no primeiro trimestre de 2020. Três variantes de sua série principal estiveram dentre os cinco mais comprados: Galaxy S20+ 5G (primeiro lugar, com 3,5 milhões), Galaxy S20 5G (quarto lugar, com 2,4 milhões) e Galaxy S20 Ultra 5G (quinto lugar, com 2,3 milhões). As demais posições foram ocupadas pela Huawei, através da série Mate 30 5G (segundo lugar, com 2,9 milhões) e Mate 30 Pro 5G (terceiro lugar, com 2,3 milhões). A empresa de análise de dados prevê que o próximo ranking da categoria seja dominado pelas principais fabricantes chinesas, devido à reabertura rápida das operações de fornecedores, após a contenção local do coronavírus.