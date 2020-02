Mundo

Iranianos admitem boicotar as eleições

Iranianos citados pela agência AFP admitem boicotar as eleições legislativas de sexta-feira para expressar a falta de confiança nas autoridades e o cansaço com as dificuldades económicas agravadas pelas sanções norte-americanas contra o país.

Iranianos contra falta de emprego e futuro incerto

Fotografia: Dr

Segundo a agência de notícias francesa, quase dois anos depois de os Estados Unidos anunciarem o restabelecimento das sanções económicas contra a República Islâmica do Irão, evaporou-se a esperança de obter benefícios com o acordo nuclear assinado em 2015, negociado pela Administração do Presidente iraniano, Hassan Rohani, e o país está a afundar-se numa recessão económica.

O acordo, intitulado Plano Conjunto de Acção, foi firmado a 14 de Julho de 2015, em Viena, pelo Irão e pelos países com assento no Conselho de Segurança da ONU, mais a Alemanha, e visa restringir a capacidade do Irão para desenvolver armas nucleares.

Em Maio de 2018, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou o país do acordo nuclear e restabeleceu as sanções anteriormente impostas a Teerão.

/>Por outro lado, reeleito em 2017, o Presidente Hassan Rohani, um conservador moderado, prometeu mais liberdades sociais e individuais e garantiu que os iranianos beneficiariam da política de aproximação com o Ocidente.

"Hoje é difícil para todos no Irão e não aguentamos mais, queremos enviar uma mensagem às autoridades", disse à AFP uma moradora de Teerão, de 62 anos, sob o olhar de aprovação da filha, de 30 anos, uma psicóloga que também pretende não ir às urnas.

"Não há emprego, não há futuro", diz a jovem, que se encontrava com a mãe num bairro comercial de luxo de Teerão, abordada pela AFP.

De acordo com o correspondente da agência, as desigualdades sociais são evidentes e profundas no país, nomeadamente na capital, Teerão.