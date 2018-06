Mundo

Iranianos exigem justiça para o povo palestiniano

Centenas de milhares de iranianos saíram ontem às ruas das principais cidades do país, para exigir justiça para com o povo palestiniano, empunhando cartazes em que podia ler-se “Jerusalém é a eterna capital da Palestina”.

“Dia de Jerusalém” ficou marcado por grandes protestos

Fotografia: DR

Por causa do 'Dia de Jerusalém' (evento que visa protestar contra o controlo de Israel sobre Jerusalém), as autoridades iranianas mobilizaram os seus seguidores para mostrar a sua rejeição para com as políticas mais recentes de Israel e do seu aliado, os Estados Unidos.

O Presidente do Parlamento iraniano, Ali Larijani, encarregue do discurso da marcha, assinalou que “o movimento de resistência (a Israel) ganhou muito mais poder e os planos de reconciliação desapareceram”. Larijani denunciou os planos israelitas para fazer mudanças na região do Médio Oriente e criar uma nova ordem.

“Eles estão a ter dificuldades por causa da força da resistência e da influência do Irão e querem resolver o problema com outros métodos”, disse.

Sobre esses métodos, Larijani destacou que Israel e os seus aliados estão a tentar desviar a atenção da causa palestiniana, concentrando-se no Irão e na questão nuclear.

“O triângulo sinistro formado pelos EUA, Israel e Arábia Saudita quer encurralar o Irão”, criticou Larijani.

Telavive acusou Teerão há um mês de ter um programa nuclear secreto e esta semana o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, alertou para a “ameaça que o Irão representa”.