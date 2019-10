Mundo

Irão aceita reforçar os acordos de 2015

O Presidente do Irão, Hassan Rouhani, concordou ontem com o plano apresentado pelos parceiros europeus de reforçar o acordo sobre o programa nuclear iraniano, assinado em 2015, do qual os Estados Unidos se retiraram em 2018.

Fotografia: DR

Rouhani adiantou que o plano prevê impedir o Irão de obter armas nucleares, garantir o apoio à paz na região, suspender as sanções impostas pelos Estados Unidos e retomar de imediato as exportações de petróleo do Irão.

"Concordamos com o quadro geral apresentado pelos europeus", adiantou o Presidente iraniano durante a reunião semanal do Governo.

O reforço do acordo de 2015 foi proposto pela França, Reino Unido e Alemanha, na sequência do aumento das tensões entre Teerão e Washington depois de, no ano passado, o Presidente dos EUA ter retirado o país do acordo nuclear de 2015 e imposto novamente sanções ao Irão.O acordo de 2015, concluído após vários anos de esforços diplomáticos, prevê uma limitação do programa nuclear iraniano em troca do levantamento das sanções internacionais.

Em Maio de 2018, os EUA retiraram-se unilateralmente do acordo e restabeleceram as sanções , impedindo a recuperação económica pretendida por Teerão. Um ano depois, o Irão anunciou que ia alterar progressivamente alguns dos compromissos assumidos.

No início de Julho, Teerão anunciou o aumento do limite imposto às reservas de urânio enriquecido para 4,5 por cento, ultrapassando o máximo autorizado pelo acordo (3,67 por cento).