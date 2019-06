Mundo

Irão adverte Estados Unidos sobre "consequências devastadoras"

As Forças Armadas do Irão avisaram hoje os Estados Unidos que o mínimo ataque contra o seu território terá "consequências devastadoras" para os interesses norte-americanos na região.

Este drone dos EUA é semelhante àquele derrubado pelo Irão

Fotografia: DR

"O disparo de uma bala em direcção ao Irão colocará em causa os interesses da América e dos seus aliados na região", declarou o general Abolfazl Shekarchi, porta-voz do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas iranianas, numa entrevista à agência "Tasnim" a que a Lusa teve acesso.

Estas afirmações acontecem numa altura em que aumenta a tensão entre os dois países, após o derrube de um "drone" norte-americano pelas forças iranianas.

Na sexta-feira, os EUA pediram a realização, na segunda-feira, de uma reunião à porta fechada do Conselho de Segurança da ONU, para falar dos últimos desenvolvimentos relacionados com o Irão, indicaram hoje fontes diplomáticas.

O pedido de Washington solicita discussões com os 15 Estados-membros que compõem este órgão máximo da ONU, por ter a capacidade de fazer aprovar resoluções com carácter vinculativo “sobre os últimos acontecimentos relacionados com o Irão e os recentes incidentes envolvendo petroleiros” estrangeiros, indicou uma fonte diplomática, citada pela agência noticiosa francesa France-Presse (AFP) que falou sob a condição de anonimato.

Segundo uma outra fonte diplomática, citada igualmente pela AFP, a reunião deve ser realizada segunda-feira à tarde.

O Irão alegou que o "drone" de vigilância marítima RQ-4A Global Hawk estava em espaço aéreo iraniano e que foi alertado várias vezes antes de ser lançado um míssil contra ele.

A versão iraniana é contestada pelos Estados Unidos afirmando que o "drone" foi abatido no espaço aéreo internacional no estreito de Ormuz, onde na semana passada dois petroleiros, um norueguês e um japonês, foram alvos de ataques, atribuídos por Washington a Teerão, que nega qualquer responsabilidade nos incidentes.