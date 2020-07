Mundo

Irão anuncia novo recorde com 200 mortos em 24 horas

As autoridades iranianas anunciaram ontem um novo recorde de mortes ligadas ao novo coronavírus, o terceiro em menos de 10 dias, com 200 mortos em 24 horas.

Irão anuncia novo recorde com 200 mortos em 24 horas

Fotografia: DR

"Infelizmente, nas últimas 24 horas perdemos 200 dos nossos compatriotas, o que eleva o número total de vítimas da Covid-19 a 11.931", indicou na televisão estatal Sima Sadat Lari, porta-voz do Ministério da Saúde.

O anterior recorde, de do-mingo, era de 163 mortos num dia. O Irão enfrenta há várias semanas um aumento do número de infectados e de mortes. "O aumento do número de mortos é muito doloroso para todos nós", lamentou Lari, adiantando ser "o resultado" do comportamento e acções dos cidadãos.

O Irão, que declarou os seus primeiros casos do novo coronavírus em Fevereiro, é o mais afectado pela pandemia no Médio Oriente.

A porta-voz anunciou ainda 2.637 infectados nas últimas 24 horas, fazendo aumentar o número de casos no país para os 245.688.

Lari insistiu no facto de o número de doentes ter au-mentado acentuadamente numa cidade, que não no-meou, "onde a população organizou cinco dezenas de cerimónias de casamentos recentemente"

As autoridades alertaram repetidamente contra o que consideram a falta de cuidado da população no respeito pelos procedimentos sanitários. "Levem sempre uma máscara quando saírem", insistiu Lari.