Irão ataca bases com militares americanos no Iraque

Vários mísseis balísticos iranianos foram lançados contra duas bases com tropas norte-americanas no Iraque. Os alvos foram Al Assad e Erbil, numa retaliação iraniana à morte do general Soleimani. Teerão diz que 80 "terroristas americanos" morreram, mas Trump diz que "está tudo bem" e que os danos estão a ser avaliados.

"Uma chapada na cara" dos Estados Unidos. Foi assim que o líder supremo do Irão classificou o ataque nesta madrugada a duas bases militares no Iraque com tropas norte-americanas. Perante uma multidão em Qoms que gritava "Morte à América" e "Morte a Israel", Ali Khamenei afirmou, num discurso transmitido pela televisão estatal, que os militares norte-americanos devem deixar a região e que esta acção militar contra as bases militares não é suficiente para vingar a morte do comandante da força de elite Al-Quds,Qasem Soleimani, ordenada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

As duas bases com militares norte-americanos no Iraque foram atacadas na madrugada desta quarta-feira, com vários mísseis, confirmou o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América. Os mísseis balísticos, lançados pelo Irão, que já confirmou a autoria como retaliação pela morte do general Soleimani, atingiram as bases de Al Assad e Erbil.

A televisão estatal iraniana avançou que 80 "terroristas americanos" foram mortos no ataque. A mesma fonte adianta que nenhum dos mísseis foi interceptado e que o Irão tem na mira outros 100 alvos, caso os Estados Unidos decidam avançar com medidas de retaliação. Por outro lado, o Presidente dos EUA, Donald Trump, diz que "está tudo bem", numa publicação no Twitter, mas que está a avaliar os danos.

De acordo com uma fonte da Guarda Revolucionária do Irão, citada pela televisão estatal, helicópteros e equipamentos militares foram "severamente danificados". A autoridade federal norte-americana para a aviação (FAA) proibiu aviões e pilotos comerciais norte-americanos de voarem sobre áreas do Iraque, Irão, do Golfo Pérsico e do Golfo de Omã.

Reunião

Fonte militar iraquiana disse à CNN que haveria "baixas entre militares iraquianos", sem precisar se são feridos ou vítimas mortais, nem o número. Mais tarde, o Pentágono adiantou não existirem registo de quaisquer vítimas mortais. As bases em causa albergam militares iraquianos, norte-americanos e de outros países da coligação internacional, como é o caso da Dinamarca.

O The New York Times refere que Donald Trump reuniu-se na Casa Branca com os seus principais conselheiros de segurança nacional, para discutir possíveis opções de retaliação aos ataques do Irão. Na reunião, terão estado o secretário de Defesa Mar T. Esper e o general Mark A. Milley, chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas Norte-Americanas

O presidente Donald Trump acompanhou os ataques às bases militares na Casa Branca, onde a segurança foi elevada para o nível máximo. Mas o Presidente ainda não reagiu oficialmente e só o deve fazer durante esta quarta-feira. Trump colocou apenas uma mensagem no Twitter, na qual afirma que "está tudo bem", que houve um ataque com mísseis e que os danos estão a ser avaliados. "Temos o exército mais poderoso e mais bem equipado em qualquer parte do mundo."

Para já, há uma reacção oficial da Defesa. "Está claro que estes mísseis foram lançados do Irão e atingiram pelo menos duas bases militares iraquianas que alojam militares dos EUA em Al-Assad e Erbil", disse Jonathan Hoffman, assistente do Secretário de Defesa, em comunicado divulgado pouco depois de se conhecerem os ataques.

"Estamos a trabalhar nas avaliações iniciais dos danos", acrescentou.

Irão faz ameaças

Pela aplicação de conversação Telegram ou através da agência iraniana Tasmin, a Guarda Revolucionária Iraniana disse que se os Estados Unidos responderem, haverá novos ataques e serão em solo americano e israelita (aqui fala em Haifa e em acção através do Hezzbolah). Ameaçou ainda o Dubai, nos Emiratos Árabes Unidos, onde os EUA têm militares estacionados e de onde pode surgir uma resposta a esta ofensiva iraniana.

Entretanto, o Reino Unido já reagiu, ao condenar os ataques "às bases militares iraquianas que albergam as forças da coligação, incluindo as britânicas", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab.

"Instamos o Irão a evitar repetir ataques imprudentes e perigosos como este e, em vez disso, procurar, com urgência, inverter esta escalada de violência", acrescentou.

"O Governo alemão condena veementemente esta agressão", afirmou, por outro lado, o ministro da Defesa Annegret Kramp-Karrenbauer à estação de televisão ARD, onde pediu contenção aos iranianos no conflito com os EUA.