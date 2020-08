Mundo

Irão diz que armamento nuclear americano ameaça o Médio Oriente

As armas nucleares dos Estados Unidos constituem uma ameaça para o Médio Oriente, denunciou, ontem, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, por ocasião do 75º aniversário do ataque norte-americano a Hiroshima.

Fotografia: DR



“Hoje, as armas nucleares dos Estados Unidos e Israel ameaçam a nossa região. Neste dia, há 75 anos, os EUA aceitaram a infâmia de se tornarem o primeiro e único utilizador de armas nucleares contra pessoas inocentes”, escreveu Mohammad Zarif no Twitter.



O Japão recordou, ontem, o primeiro ataque nuclear da História, ocorrido a 6 de Agosto de 1945, em Hiroshima, onde a bomba 'Little Boy' matou cerca de 140 mil pessoas, perto do final da II Guerra Mundial.