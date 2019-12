Mundo

Irão elogia exercícios navais no Índico e Golfo de Omã

O Irão, a China e a Rússia iniciaram ontem os exercícios navais conjuntos no Oceano Índico e no Golfo de Omã que se prolongam por quatro dias e visam “demonstrar que o Irão não pode ser isolado”, anunciou a Marinha iraniana.

Fotografia: DR

As manobras realizam-se num período de tensão acrescida no Golfo Pérsico, depois da retirada dos Estados Unidos, em Maio de 2018, do acordo nuclear com o Irão, seguida do restabelecimento das sanções norte-americanas à República islâmica.

“A mensagem destes exercícios é de paz, amizade e segurança através da cooperação e da unidade [...] e o seu efeito será demonstrar que o Irão não pode ser isolado”, afirmou o contra-almirante Gholamreza Tahani à televisão estatal.

O responsável acrescentou que as manobras, em que participam a Marinha iraniana e os Guardas da Revolução, inclui o salvamento de navios em chamas ou vítimas de ataques de piratas e exercícios de tiro.

A televisão estatal mostrou imagens de um navio de guerra russo a chegar ao porto de Chabahar (Sudeste), indicando que navios chineses estão a caminho e qualificando as Marinhas dos três países de “novo triângulo de poder marítimo”.

“O objectivo destes exercícios é reforçar a segurança do comércio marítimo internacional, combater a pirataria e o terrorismo e partilhar informações e experiências”, disse o contra-almirante.