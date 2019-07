Mundo

Irão exige que Marinha britânica liberte petroleiro apresado em Gibraltar

O Irão exigiu hoje que a Marinha britânica liberte o petroleiro iraniano que está arrestado em Gibraltar desde a semana passada e acusou Londres de fazer “um jogo perigoso”.

Imagem do líder supremo do Irão

Fotografia: DR

Os comentários do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão acontecem um dia depois de a polícia de Gibraltar, território britânico no sul de Espanha, confirmar a detenção do capitão e de um oficial do petroleiro iraniano ‘Grace 1’, com base em suspeitas de violação das sanções europeias por transportarem petróleo bruto para a Síria. Teerão admitiu que o navio transportava petróleo iraniano, mas negou que fosse para a Síria.

Segundo as autoridades de Gibraltar, a intercepção do navio aconteceu em águas territoriais britânicas, numa zona reivindicada pela Espanha, que considera Gibraltar parte integrante do seu território. Espanha disse que a decisão de travar o navio foi realizada a pedido dos Estados Unidos, mas Gibraltar negou na quinta-feira essa informação, afirmando que agiu por decisão própria “baseada na violação de leis existentes e não em considerações políticas estrangeiras”.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Mousavi, declarou à agência de notícias estatal IRNA que “os pretextos legais para a apreensão não são válidos… A libertação do petroleiro é do interesse de todos os países.”

A intercepção do navio, que ocorreu a 04 de Julho, contribuiu para o aumento do clima de tensão na região, enquanto o executivo de Trump continua a campanha de pressão máxima sobre o Irão.

A Marinha britânica revelou, na quinta-feira, que impediu que três navios paramilitares iranianos interrompessem a passagem de um petroleiro britânico pelo Estreito de Ormuz, a foz estreita do Golfo Pérsico. O impasse breve, mas tenso, resultou da acção do Reino Unido em apreender o petroleiro iraniano.

O Irão começou recentemente a ultrapassar os limites do enriquecimento de urânio, como resposta à decisão do Presidente norte-americano, Donald Trump, de retirar os Estados Unidos do acordo nuclear há um ano atrás. O acordo nuclear foi estabelecido em 2015 e assinado por várias potências mundiais.

Trump também impôs sanções duras às exportações de petróleo do Irão, agravando a crise económica que fez com que a sua moeda caísse drasticamente.