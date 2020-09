Mundo

Irão inicia manobras militares em larga escala perto do estreito de Ormuz

O Exército iraniano iniciou hoje exercícios militares em grande escala nas proximidades do estratégico e conflituoso estreito de Ormuz, onde lançou alertas contra 'drones' (aparelhos voadores não-tripulados) norte-americanos para deixarem a área.

Fotografia: DR

Nestes exercícios, denominados "Zolfaqar 99", participam unidades da Força Naval, Força Aérea e Força Terrestre, que estão a testar diferentes tipos de mísseis de cruzeiro, 'drones', submarinos, aviões de guerra e outro armamento. O submarino Fateh e o 'drone' Simorq, ambos de fabrico nacional, fazem pela primeira vez parte dessas manobras, que acontecem numa área estratégica por onde passa um quinto do petróleo mundial.

Estes exercícios acontecem ao longo de três dias numa área de dois milhões de quilómetros quadrados, que cobre as águas orientais do estreito de Ormuz, o mar do Omã e o norte do oceano Índico, segundo a agência semioficial Tasnim.

O vice-coordenador do Exército iraniano, o contra-almirante Habibolá Sayari, explicou que o objectivo é "melhorar a preparação e a capacidade de combate dos sectores navais, aéreos e terrestres para assegurar que podem fazer frente a ameaças de agressão estrangeiras".

A tensão na zona do golfo Pérsico aumentou no ano passado entre o Irão e os Estados Unidos depois de se registarem vários incidentes com petroleiros e cargueiros e ainda com a Guarda Revolucionária iraniana a abater um 'drone' norte-americano em Junho de 2019. Coincidindo com estas manobras, o Exército iraniano emitiu um alerta na quarta-feira aos aviões e 'drones' estrangeiros para que não se aproximem da área.

O porta-voz das manobras, o general brigadeiro Shahram Irani, informou que ainda hoje 'drones' norte-americanos se aproximaram da área, mas afastaram-se depois de receberem o aviso. As autoridades iranianas ameaçaram bloquear o estreito de Ormuz por várias ocasiões, em reposta às sanções dos EUA contra o Irão depois de há dois anos os norte-americanos terem abandonado o acordo nuclear histórico de 2015.