Mundo

Irão noticia 116 mortes ligadas ao coronavírus

O Ministério da Saúde do Irão anunciou ontem 116 mortes nas últimas 24 horas ligadas ao novo coronavírus, afirmando que o país ainda não passou o pico da primeira vaga epidémica.

Na imagem o líder supremo do antigo poderoso Reino Persa



O número total de mortos no país passa a ser de 9.623, indicou a porta-voz do Ministério, Sima Sadat Lari, na sua conferência de imprensa diária.

Nas últimas 24 horas foram igualmente registados 2.368 casos de infecção, fazendo aumentar para 204.952 o número total no país desde o aparecimento dos primeiros casos de Covid-19 em Fevereiro, adiantou.

O Irão tem registado nas últimas semanas um novo aumento dos casos do novo coronavírus, fazendo recear uma segunda vaga epidémica.

O ministro da Saúde, Said Namaki, no entanto, negou ontem o aparecimento de uma nova vaga da doença, assegurando que "o pico da doença não foi passado", dando assim a entender que o Irão continua a enfrentar a primeira vaga da epidemia.

"Mesmo nas províncias onde pensávamos ter ultrapassado a primeira vaga do novo coronavírus, ainda não passámos totalmente a primeira", assegurou Namaki, citado pela agência Isna.

Os números do Governo têm sido postos em causa por especialistas estrangeiros e mesmo por responsáveis nacionais, que os consideram largamente subestimados.

Lari disse ainda que "as províncias do Khuzestan (sudoeste), Hormozgan (sul), Kermanchah (oeste) e do Azerbaijão Oriental (noroeste) estão no vermelho", o nível de alerta mais elevado em relação ao risco de propagação da doença.

O Irão nunca decretou o confinamento obrigatório da população, mas encerrou as escolas, anulou os eventos públicos e proibiu as deslocações entre as 31 províncias do país em Março. A partir de Abril começou a levantar as restrições progressivamente.