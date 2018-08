Mundo

Irão condiciona negociações nucleares com Casa Branca

Um conselheiro do Presidente iraniano, Hassan Rohani, declarou ontem que quaisquer negociações com os Estados Unidos devem começar pela redução das hostilidades e o regresso ao acordo sobre o nuclear.

Fotografia: DR

“O respeito da grande nação iraniana, a redução das hostilidades, o regresso dos Estados Unidos ao acordo nuclear... Isso abrirá o actual caminho caótico”, escreveu Hamid Abutalebi na rede social Twitter.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse segunda-feira que estava pronto a encontrar-se com os dirigentes iranianos quan-do eles quisessem, sem condições prévias.

“Imagino que quererão encontrar-se comigo, estou pronto para me encontrar com eles quando quiserem”, declarou Trump numa conferência de imprensa na Casa Branca, uma semana depois de ter trocado mensagens hostis com Rohani.

Abutalebi disse que o Irão se mostrou aberto ao diálo-go no passado, em particular com o telefonema entre Rohani e o predecessor de Donald Trump, Barack Obama, em 2013.

Este diálogo esteve “baseado na ideia de medidas de confiança e o acordo sobre o nuclear foi uma realização deste esforço e deve ser aceite”, insistiu o conselheiro do Presidente iraniano.

No entanto, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Bahram Ghasemi, declarou, antes da declaração de Trump, que as negociações com a actual Administração norte-americana eram impossíveis.

Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear de 2015 em Maio e prepara-se para voltar a impor sanções a Teerão em duas etapas, em Agosto e em Novembro.

Trump disse pretender um novo acordo que vá além das limitações do actual.

O acordo de 2015 foi assinado pelo Irão e pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China) e a Alemanha. Teerão comprometeu-se com os fins pacíficos do seu programa nuclear e as potências internacionais levantaram parte das sanções ao país.