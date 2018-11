Mundo

Irão e Paquistão debatem segurança

O reforço da segurança ao longo da fronteira entre o Irão e o Paquistão foi discutido ontem pelos chefes da diplomacia dos dois países, Javad Zarif e Shah Moahmood Qureshi, respectivamente, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros paquistanês.

No início do mês, 11 guardas fronteiriços iranianos foram raptados na fronteira com mais de 900 quilómetros de extensão.

Teerão pediu ajuda para encontrar os guardas sequestrados numa cidade na fronteira com a província do Baluchistão, no sudoeste do Paquistão, e Islamabad disse que faria o possível para os resgatar.

O comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão refere que os dois ministros discutiram também a situação no Afeganistão, país vizinho de ambos, e "formas de trabalhar em conjunto na sequência da reimposição de sanções dos Estados Unidos ao Irão".