Irão e talibãs debatem a paz no Afeganistão

O Irão e os talibãs aceleraram as negociações para relançar o processo de paz no Afeganistão, após o anúncio da redução das tropas norte-americanas estacionadas neste país em conflito há 17 anos.

Os talibãs combatem as autoridades de Cabul desde a intervenção militar norte-americana

O porta-voz da diplomacia iraniana, Bahram Ghassemi, disse que os talibãs realizaram no domingo passado uma rara visita a Teerão, para novas conversações com responsáveis iranianos, cinco dias depois de o mesmo ter acontecido no Afeganistão.

"Uma delegação de talibãs teve longas discussões em Teerão no domingo com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi", adiantou.

“O principal objectivo das negociações é facilitar as conversações entre grupos afegãos (talibãs) e o Governo local, com vista a fazer avançar o processo de paz”, sublinhou.

O vice-ministro Araghchi deverá deslocar-se ao Afeganistão nas próximas duas semanas, adiantou o porta-voz. Os fundamentalistas islâmicos talibãs combatem as autoridades de Cabul desde a intervenção militar norte-americana no Afeganistão, que afastou os talibãs do poder, após os atentados de 11 de Setembro de 2001 nos Estados Unidos.

Durante o ano de 2018, o Afeganistão foi atingido por um número recorde de actos violentos, atribuídos aos talibãs e ao grupo extremista Estado Islâmico.

A recente decisão do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciada no dia 21 de Dezembro, de retirar "cerca de metade" dos 14 mil soldados norte-americanos do Afeganistão, antes da conclusão do processo de paz, reduz a zero as esperanças de resolução do conflito de muitos afegãos. País de maioria xiita e inimigo histórico dos Estados Unidos, o Irão partilha 900 quilómetros de fronteira com o Afeganistão, país de maioria sunita.

O Irão esteve ao lado das Nações Unidas e dos países ocidentais para ajudar a eliminar os talibãs, após a invasão dirigida pelos EUA em 2001 e tem apoiado a minoria étnica xiita hazara, violentamente perseguida no Afeganistão sob o Governo dos talibãs, na década de 1990.

"O Irão é um pilar para a estabilidade na região e a cooperação entre os dois países vai certamente ajudar a resolver os problemas de segurança", frisou o secretário do Conselho Supremo para a Segurança Nacional iraniano, Ali Shamkhani.

A intervenção do Irão está a incomodar o poder em Washington, sobretudo as facções que consideram prematura uma retirada de tropas do Afeganistão e da Síria, onde o Irão apoia militarmente o Governo contra os grupos rebeldes. O Irão aplaudiu o anúncio da retirada das tropas norte-americanas da Síria, mas não comentou a retirada parcial do Afeganistão.