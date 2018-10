Mundo

Irão promete ultrapassar sanções

O guia supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, disse ontem que nunca permitirá que o Irão seja entregue aos inimigos e prometeu "derrotar" as novas sanções impostas pelos Estados Unidos.

Guia Supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei

Fotografia: DR

Khamenei, que discursava em Teerão para milhares de membros da milícia de voluntários Basij, disse ter ouvido o Presidente norte-americano, Donald Trump, dizer a líderes europeus que o Irão iria sucumbir em breve devido às sanções, mas assegurou que isso não vai acontecer.

"A nossa economia nacional pode ultrapassar as sanções e com a ajuda de Deus vamos fazê-las fracassar e esse fracasso será a derrota da América e a América receberá mais uma bofetada da nação iraniana", disse.

“Fazer passar a ideia de que não há outra solução que não entregarmo-nos ao inimigo é a pior das traições à Na-

ção iraniana. Enquanto for vivo e capaz, e com a ajuda de Deus e a vossa ajuda, nunca o permitirei”, disse.

Na quarta-feira, o Tribunal Internacional de Justiça, das Nações Unidas, ordenou aos Estados Unidos que suspendam as novas sanções impostas à importação pelo Irão de produtos "com fins humanitários".

A decisão foi recebida como "uma vitória" pelo Irão, mas os Estados Unidos afirmaram que não tencionam cumprir a ordem do TIJ e anunciaram o fim do "tratado de amizade" irano-norte-americano de 1955 na qual Teerão se baseou para a queixa ao tribunal internacional.

As sanções norte-ameri-canas foram reimpostas ao Irão em Agosto, na sequência da decisão do Presidente Do-nald Trump, anunciada em Maio, de se retirar do acordo nuclear de 2015.

O acordo, assinado entre o Irão e o grupo 5+1 (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU - EUA, Rússia, China, França e Reino Unido - e a Alemanha), permitiu o levantamento de parte das sanções internacionais em troca do compromisso de Teerão de limitar o seu programa nuclear a fins civis.

Os Estados Unidos e o Irão romperam relações diplomáticas em 1980, cerca de um ano depois da revolução islâmica.