Irlandeses dizem “sim” ao aborto

RDC tranquiliza Angola sobre o controlo do ébola

O director-geral de Migração da República Democrática do Congo no posto fronteiriço do Yema, Pino Makwanza, tranquilizou, na sexta-feira, as autoridades sanitárias angolanas, num encontro, em Cabinda, com o secretário de Estado da Saúde Pública, José Cunha, a quem descreveu as medidas preventivas tomadas pelo governo do Baixo Congo para o combate ao vírus do ébola na região.