Israel e Emirados Árabes Unidos estabelecem relações

Estrada do Alto Chiumbo facilita escoamento de mercadorias

A intervenção com trabalhos de tapa-buracos com asfalto, em alguns troços da Estrada Nacional 250, na comuna do Alto Chiumbo, município do Cachiungo, está a permitir uma maior circulação de camiões de mercadorias e produtores rurais, provenientes de Luanda, Benguela, Sumbe, Menongue, Cuito e Luena, contribuindo, dessa forma, na diminuição de acidentes.