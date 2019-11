Mundo

Israel e Jihad Islâmica acordam cessar-fogo na Faixa de Gaza

Um acordo de cessar-fogo entrou em vigor, ontem, na Faixa de Gaza, após dois dias de combates entre forças israelitas e o grupo Jihad Islâmica, que resultaram na morte de mais de 30 pessoas. O acordo entrou em vigor na Faixa de Gaza, disse o porta-voz da Jihad Islâmica, Musab al-Berim, à AP.

Fotografia: DR

A mesma informação foi prestada à agência de notícias France-Press por uma fonte egípcia ligada à mediação e por um alto funcionário da Jihad Islâmica. Este “acordo de cessar-fogo é resultado dos esforços do Egipto” e foi assinado por “facções palestinianas, incluindo a Jihad Islâmica”, indicou o representante egípcio à AFP. Já o porta-voz da Jihad Islâmica explicou que o cessar-fogo se baseou numa lista de exigências apresentadas pelo grupo, na noite de quarta-feira, que inclui “o fim dos assassinatos “ dos líderes do movimento extremista pelos israelitas. Numa tentativa de conter uma nova espiral de violência, o enviado da ONU para o Médio Oriente, Nickolay Mladenov, chegou ao Cairo, na quarta-feira, para articular a mediação com os egípcios, que possuem uma forte influência em Gaza e relações diplomáticas com Israel. Os combates começaram na terça-feira, depois de Israel ter matado um comandante do grupo.

O episódio desencadeou os combates mais intensos em Gaza, desde Maio. A Jihad Islâmica disparou cerca de 400 granadas de morteiros.