Mundo

Israel limita actividades civis próximas a Gaza

As autoridades israelitas determinaram um limite às actividades civis nas comunidades próximas a Gaza, depois do lançamento na noite de segunda-feira pelas milícias palestinianas de cerca de 30 foguetes e morteiros, numa escalada de tensão entre as duas partes.

Primeiro-Ministro israelita encurtou visita aos EUA devido a ataques a partir da Faixa de Gaza

Fotografia: DR

Nas comunidades adjacentes à Faixa de Gaza, o Comando da Frente Interna de Israel ordenou que escolas e centros educacionais fossem encerrados e que a população não fosse trabalhar, excepto se tiverem um abrigo de defesa aérea próximo.

As autoridades israelitas proibiram ainda as reuniões de mais de 300 pessoas em espaços fechados e ordenaram a suspensão dos trabalhos agrícolas.

O movimento Hamas anunciou na segunda-feira à noite um cessar-fogo entre os grupos armados palestinianos da Faixa de Gaza e Israel, mediado pelo Egipto, após um novo pico de tensão em torno do enclave palestiniano.

A trégua surge após o disparo de pelo menos trinta 'rockets' a partir da Faixa de Gaza, na sequência de várias horas de bombardeamentos israelitas daquele território palestiniano, como retaliação ao disparo, durante a madrugada de segunda-feira, de um primeiro 'rocket' palestiniano que destruiu uma habitação israelita e fez sete feridos, três dos quais menores, a norte de Telavive.

Esta operação ocorreu quando o Primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, chegava à Casa Branca para um encontro com o Presidente norte-americano, Donald Trump, que assinou um decreto a reconhecer a soberania israelita sobre os Montes Golã.

Entretanto, na sequência da represália por Israel aos disparos de rocketes palestinianos, Benjamin Netanyahu advertiu ontem estar “preparado para fazer muito mais” em Gaza.

“Posso dizer-vos que estamos prontos a fazer muito mais. Faremos tudo o que for necessário para defender o nosso povo e o nosso Estado”, disse numa mensagem por vídeo a partir de Israel transmitida na conferência anual do “lobby” pró-judaico American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) em Washington.

O Chefe do Governo israelita, que esteve em Washington na segunda-feira para se encontrar com o Presidente Donald Trump, deveria ter estado ontem na conferência da AIPAC, mas encurtou a visita aos Estados Unidos devido ao disparo de granadas de morteiro a partir da Faixa de Gaza contra território israelita.

Aviões, helicópteros e tanques israelitas atingiram, segundo o Exército, dezenas de alvos no enclave palestiniano sob bloqueio de Israel há mais de 10 anos e controlado pelo movimento Hamas.

Os militares israelitas e os grupos armados palestinianos prosseguiram até ontem de manhã as hostilidades, apesar do anúncio do cessar-fogo.

A France Press relatou, entretanto, que a calma regressou ontem à tarde à Faixa de Gaza, mas avançou que Israel poderia decidir se parava ou continua as represálias, arriscando uma escalada da tensão a duas semanas das eleições legislativas no país.

Teerão acusa Trump

O Presidente iraniano, Hassan Rohani, acusou ontem Donald Trump de “colonialismo” após a decisão do Presidente norte-americano de reconhecer a soberania de Israel sobre a parte que anexou dos Montes Golã sírios.

“Num certo momento da história, no tempo do colonialismo, algumas potências coloniais fizeram coisas semelhantes e atribuíram partes de um país a um outro (...) mas isto não tem precedentes no nosso século”, declarou Rohani, cujo país é aliado do Presidente sírio, Bashar al-Assad.

“Ninguém acreditaria que um homem chegasse à América e entregasse, de modo unilateral e contra todas as leis e regras internacionais, uma terra pertencendo a um país a um agressor”, adiantou durante uma reunião com conselheiros e ministros, segundo o ‘site’ do Governo iraniano.

Trump reconheceu “formalmente” na segunda-feira em Washington a soberania de Israel sobre os Golã, na presença do Primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

Israel conquistou uma grande parte dos Golã sírios na guerra israelo-árabe de 1967, antes de os anexar em 1981, numa decisão nunca reconhecida pela comunidade internacional.

Para as Nações Unidas, “o estatuto dos Golã ocupados está consagrado nas resoluções do Conselho de Segurança. A posição não mudou”, disse na segunda-feira à imprensa Stéphane Dujarric, porta-voz do Secretário-Geral da organização, António Guterres.