Israel rejeita cessar-fogo de iniciativa do Hamas

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, revelou ontem que não vai aceitar um acordo de cessar-fogo com o movimento palestiniano Hamas em Gaza, a menos que este também determine o fim do lançamento de dispositivos incendiários.

Exército israelita desmente as tréguas anunciada pelos palestinianos

Fotografia: DR

“Dizem que Israel aceitou um cessar-fogo que, no entanto, permite que sejam lançados cometas e balões de fogo. Isso não é verdade. Não estamos preparados para aceitar nenhum ataque e reponderemos em conformidade”, disse, em comunicado, Benjamin Netanyahu, citado pela agência EFE.

O governante referiu ainda que, nas últimas horas, Israel atacou o Hamas “de forma significativa e dura”, sublinhando que “espera que a mensagem tenha ficado clara”.

“Quem nos prejudica, está a prejudicar-se a si próprio”, vincou Netanyahu.

O Hamas anunciou no sábado ter chegado a uma trégua para pôr fim aos ataques de Israel sobre a faixa de Gaza, parte de uma operação de grande escala que fez pelo menos dois mortos e 25 feridos entre os palestinianos.

O acordo teria sido conseguido com a mediação do Egipto, afirmou um porta-voz do movimento palestiniano que controla a Faixa de Gaza, Fawzi Barhum, em comunicado.

Pouco após o anúncio, Israel atacou uma posição de lançamento de morteiros na faixa de Gaza.

Depois de soarem sirenes de ataque aéreo na cidade israelita de Eshkul, dois morteiros foram lançados a partir de Gaza e atingiram território israelita, levando o Exército a atacar, afirmaram os militares israelitas.

No sábado, o Exército israelita suspendeu as restrições que tinha imposto ao longo da fronteira com a Faixa de Gaza.

Os militares fecharam uma praia e impuseram limitações às aglomerações de grandes multidões, mas o Exército informou que os acampamentos de Verão vão funcionar normalmente e que a rotina diária pode ser retomada.