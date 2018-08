Mundo

Israel volta a bloquear entrega de combustível

Israel voltou a bloquear ontem e até nova ordem o fornecimento de gás e combustível à Faixa de Gaza, em represália ao lançamento de balões incendiários contra o território israelita, anunciou ontem o ministro da Defesa, Avigdor Lieberman.

Benjamin Netanyahu cancela viagem à Colômbia devido à situação na Faixa de Gaza

Fotografia: DR

A medida atinge o enclave palestiniano que já sofre com cortes de electricidade, o que afecta particularmente os hospitais. Lieberman destacou que a medida deve-se “à continuação do terrorismo com balões incendiários e os confrontos na fronteira” entre Israel e a Faixa de Gaza.

Em 17 de Julho, Israel reforçou o bloqueio na Faixa de Gaza ao interromper o fornecimento de combustível como represália ao lançamento de balões incendiários em direcção ao sul do país, onde 3.000 hectares foram, queimados.

No dia 9 de Julho o Governo israelita anunciou o encerramento do terminal de Kerem Shalom, o único ponto de passagem de mercadorias entre Israel e a Faixa de Gaza, onde quase 80 por cento dos dois milhões de habitantes recebem ajuda, segundo o Banco Mundial.

As restrições foram retiradas parcialmente após uma trégua anunciada no fim de Julho entre Israel e o grupo Hamas, que governa a Faixa de Gaza. Depois de alguns dias de acalmia, os balões incendiários voltaram a ser lançados a partir do território israelita. Na quarta-feira, foram registados sete incêndios, segundo o serviço de bombeiros israelita.

Desde Abril foram queimados três mil hectares em território de Israel. Também ocorreram outros incidentes na fronteira entre Gaza e Israel. O Exército israelita atacou na quarta-feira da semana passada postos militares do Hamas, em retaliação aos ataque contra as suas tropas.

Três palestinianos, entre eles um menino de 12 anos, morreram durante o fim-de-semana por causa dos ataques israelitas. Israel denunciou então que sete mil palestinianos “amotinados” atiraram pedras e pneus contra soldados que se encontravam atrás da barreira que separa Gaza de Israel. Pelo menos 157 palestinianos foram mortos pelo Exército israelita desde 30 de Março, quando começou a onda de protestos em Gaza contra o bloqueio e a colonização israelita. Apenas um soldado israelita morreu, em 20 de Julho, na fronteira.

A ONU manifestou-se alarmada pelas carências provocadas pelo bloqueio ao fornecimento de combustível, necessário para fazer funcionar geradores de electricidade, que são usados na produção e distribuição de água potável.

Já o capitão de um barco de bandeira norueguesa acusou Israel de ter cometido uma violação ao inspeccioná-los em águas internacionais.

O barco “Awda” (“Retorno” em árabe), com 22 pessoas a bordo, quer romper o bloqueio israelita.

Para o Exército israelita, a embarcação tenta “violar o bloqueio naval legal imposto à Faixa de Gaza”.

“Fomos inspeccionados em águas internacionais e estávamos mais pertos do Egipto do que de Israel”, afirmou o capitão Herman Reksten.



Netanyahu cancela viagem

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, cancelou uma viagem à Colômbia prevista para a próxima semana, onde planeava assistir à posse do novo Presidente Iván Duque, devido à situação de instabilidade na Faixa de Gaza, anunciaram fontes oficiais em Jerusalém.

“Devido à situação no sul do país, o primeiro-ministro Netanyahu decidiu permanecer em Israel na próxima semana e por esse motivo cancelou a sua viagem à Colômbia”, referiram à agência noticiosa EFE fontes oficiais israelitas.

O chefe do Governo israelita tinha previsto permanecer em Bogotá entre os dia 6 e 9 deste mês, no que seria a sua segunda deslocação ao país latino-americano após ter protagonizado em Setembro de 2017 a primeira visita oficial à região.