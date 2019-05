Mundo

Israelitas regressam às urnas em Setembro

Israel vai realizar novas eleições legislativas, a 17 de Setembro, depois do vencedor do último escrutínio, Benjamin Netanyahu, não ter conseguido acordo com o seu antigo aliado de extrema-direita, Avigdor Lieberman, para a formação de um novo governo.

Benjamin Netanyahu, primeiro - ministro de Israel, país que aprovou nova Lei para a realização de novas legislativas antecipadas

O primeiro-ministro israelita, de 69 anos, tinha até à noite desta quarta-feira para formar uma coligação que garanta uma maioria absoluta de 61 dos 120 deputados do Knesset, na sequência das legislativas de 9 de Abril, ganhas pelo Likud, com uma diferença de apenas 14. 489 votos em relação à Coligação Azul e Branca, do rival Benny Gantz.

O Presidente israelita, Reuven Rivlin, tinha avisado, desde logo, que, se não houvesse acordo de Governo até ao prazo-limite, iniciaria hoje, as consultas com os partidos para encarregar outro líder, que não o do Likud, da tarefa de formar um novo Executivo em Israel. O Chefe do Estado quer evitar que o país entre novamente em campanha eleitoral.

Ao longo do dia, Netanyahu, de 69 anos, fez de tudo para conseguir formar um Governo. Ofereceu pastas ministeriais a partidos, que recusaram, ofereceu compromissos sobre coisas a negociar depois de o Governo entrar em vigor, que foram igualmente recusados.

Em paralelo, os deputados do Knesset discutiam uma lei para dissolver o Parlamento, na ausência de acordo em tempo útil. Após acalorados debates, a lei foi aprovada e, como consequência, o país vai de novo para legislativas antecipadas em Setembro.