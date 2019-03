Mundo

Itália e China assinam vários acordos

Os Governos da Itália e da China assinaram ontem um princípio de acordo não vinculativo pelo qual Roma pode participar no megaprojecto chinês das Novas Rotas da Seda, que preocupa Bruxelas e Washington.

Fotografia: DR

A Itália é o primeiro país membro do G7 a integrar o projecto de infra-estruturas marítimas e terrestres que a China lançou em 2013.

Diante do Presidente chinês, Xi Jinping, e do Primeiro-Ministro italiano, Giuseppe Conte, o presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento da República Popular da China, He Lifeng, e o ministro italiano do Desenvolvimento Económico, Luigi Di Maio, assinaram o documento.

Durante a cerimónia, na capital italiana, foram assinados 29 contratos ou princípios de acordo, a maioria institucionais e os demais com empresas.