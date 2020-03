Itália prepara pacote de 3,6 mil milhões de euros

INAC defende maior protecção das crianças

O aprimoramento dos mecanismos para a entrada em funcionamento do Serviço de Denúncia SOS-Criança constitui mais um passo no cumprimento do estipulado na Lei 25/12, de 22 de Agosto, sobre a protecção e promoção dos direitos da criança, assegurou, no sábado, em Benguela, o director do Instituto Nacional da Criança.