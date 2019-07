Itália prepara plano de expulsão de ciganos ilegais

Comércio gera novos empregos no Cunene

Pelo menos 138 novos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços foram licenciados no Cunene, no decurso do primeiro semestre deste ano, o que permitiu criar 512 postos de trabalho, revelou ao Jornal de Angola a responsável do Gabinete provincial do Comércio, Indústria e Re-cursos Minerais na província, Teresa da Costa.