Itália reabre teatros,salas de espectáculos e cinemas

Itália reabre hoje os teatros, salas de espectáculo e cinemas, iniciando a terceira fase de desconfinamento da pandemia da Covid-19, enquanto mantém sob vigilância os números de novos contágios que continuam acima de 300 por dia.

Fotografia: DR

O sector do lazer, a par do turismo, foi um dos mais afectados pelo confinamento obrigatório imposto desde 9 de Março e é o único que se mantém encerrado, preparando-se para entrar na "nova normalidade" recheada de medidas de segurança, im-possíveis de cumprir por muitos empresários que poderão optar por manter as portas fechadas.

Os cinemas reabrem com um limite de 200 pessoas nos grandes complexos de várias salas, enquanto os espectáculos ao ar livre têm um limite de mil espectadores e em ambos é obrigatório manter a distância social entre pessoas de diferentes famílias, apesar de ser permitido tirar a máscara quan-do estiverem sentados.

A reabertura das casas de jogos de apostas e bingos ficará ao critério de cada região, segundo a situação epidemiológica, devendo acontecer o mesmo em relação aos balneários de instalações desportivas, mas a prática dos desportos amadores de forma colectiva mantém-se proibida até 25 de Julho em todo o país.

Os parques infantis e colónias de férias de verão para crianças também abrem com as devidas medidas de segurança, distanciamento e higiene.

As procissões religiosas, muito frequentes em várias localidades italianas durante o verão, nas festas em honra dos santos, também serão permitidas, mas com o uso obrigatório de máscara e medidas de distanciamento e segurança.

Apesar de se estar a preparar a terceira fase de desconfinamento, os números oficiais da pandemia da Covid-19 na Itália mostram um ligeiro aumento nos últimos dias.