Itália tem até terça-feira para formar o Governo

Dérbi no Leste centraliza atenções no Mundunduleno

Aberta na terça-feira, com o 1º de Agosto a derrotar o Desportivo da Huíla, por 2-0, a disputa da segunda jornada do Girabola’2019/20, prossegue amanhã com quatro jogos, onde o destaque recai para o “dérbi” do leste entre FC Bravos do Maquis e Sagrada Esperança, numa tarde que reserva ainda os desafios Libolo-Wiliete e Interlube-Ferrovia do Huambo.