Itália e Malta voltam a recusar entrada de barco com migrantes

Contribuições da CNE enviadas ao Parlamento

A Comissão Nacional Eleitoral vai remeter à Assembleia Nacional um documento com as contribuições de todas as comissões provinciais eleitorais sobre as propostas de leis que constam do pacote legislativo autárquico, informou ontem seu presidente, André da Silva Neto,ao falar num encontro com os comissários provinciais e presidentes das comissões municipais eleitorais do Cuando Cubango, em Menongue, lembrou ser primeira vez que o Executivo coloca uma legislação eleitoral à consulta pública.