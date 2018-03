Mundo

Italianos vão às urnas para eleger o Governo

Bernardino Fançony |*

Os italianos vão hoje às urnas para escolher os deputados e senadores numa disputa muito apertada em que concorrem quatro principais formações políticas com visões divergentes sobre os rumos que o país deverá trilhar daqui em diante.

Luigi di Maio, com apenas 31 anos, é o candidato mais jovem ao cargo de primeiro-ministro

Fotografia: Massimo Percossi | EPA | EFE

As sondagens conhecidas esta semana indicam que nenhuma força política deverá alcançar a maioria e formar sozinho o Governo. Os eleitores estão divididos entre extrema direita e extrema esquerda, europeístas, os que defendem a saída do bloco comunitário da União Europeia, bem como os anti-imigração.Os italianos são chamados a eleger os 630 representantes da Câmara dos Deputados e todos os 315 membros do Senado.

Concorrem ao pleito o Partido Democrático do antigo primeiro-ministro Matteo Renzi, o Força Itália chefiado pelo veterano político Silvio Berlusconi, o Movimento 5 Estrelas (M5S), com o jovem de apenas 31 anos de idade, Luigi Di Maio, como candidato, e o partido Livre e Igual, que tem Pietro Grasso como aspirante ao cargo de primeiro-ministro.

As legislativas deste ano acontecem simultaneamente com as eleições regionais de Lombardia e Lazio.

Os italianos elegem de forma directa os membros do Parlamento desde 1948. Nas eleições passadas, em 2013, o Partido Democrático havia conseguido uma maioria na Câmara dos Deputados, mas não no Senado. Consequentemente, formou uma grande coligação e, através de Enrico Letta, Matteo Renzi e, por último, Paolo Gentiloni, governa o país desde então.

Entretanto, a perspectiva de um Parlamento sem maioria clara faz levantar receios de que o país entre num impasse semelhante ao já vivido pela Alemanha e Espanha nos últimos anos. Se isso ocorrer, caberá ao Presidente, Sergio Mattarella, definir quem tem mais condições de formar um Governo ou convocar uma nova votação.

Os partidos realizaram na sexta-feira os seus últimos comícios de campanha e ontem foi dia de reflexão, um período de silêncio que só acaba após o encerramento das urnas, hoje, às 23 horas.

Líder nas pesquisas quando se considera os partidos individualmente, o anti-sistema Movimento 5 Estrelas (M5S) escolheu Roma, seu principal bastião, para mobilizar os seus eleitores e encerrar a campanha.

Ao cair da tarde, os principais expoentes do partido, como o candidato a primeiro-ministro Luigi Di Maio, a prefeita da capital, Virginia Raggi, e o fundador do movimento, o palhaço Beppe Grillo, subiram num palco montado na central Piazza del Popolo e cantaram a vitória.

“O movimento foi dado como morto a cada seis meses nos últimos cinco anos, e agora estamos aqui, com um apoio ainda maior em relação a 2013. Se naquela vez entramos no Parlamento como oposição, essa era termina hoje, e começa aquela como Governo”, afirmou Di Maio, de apenas 31 anos e vice-presidente da Câmara dos Deputados na última legislatura.

O candidato afirmou que teve acesso a pesquisas - cuja publicação é proibida no país há duas semanas do pleito - que mostram o M5S “a um passo da vitória”. “Além dos números, vi que podemos vencer em todos os colégios maioritários do sul e em muitos do norte, assim alcançaremos a maioria para governar”, acrescentou.

Beppe Grillo, o irascível fundador e ideólogo dos 5 Estrelas regozijou-se e afirmou que a formação fez uma coisa extraordinária: “Derrotámos os partidos (tradicionais), que se dissolveram numa espécie de diarreia”, disse. O Partido Democrático (PD, de esquerda), atrás do M5S nas pesquisas de intenção de voto, preferiu não fazer um único grande evento de encerramento, mas sim diversos comícios pelo país, ao espalhar as suas lideranças para garantir apoio em cada um dos colégios eleitorais italianos.

O ex-primeiro-ministro e líder do partido, Matteo Renzi, escolheu Florença, onde é candidato ao Senado, e “fustigou” o Movimento 5 Estrelas.“Envergonhamo-nos de vocês e da vossa linguagem, caros 5 Estrelas. Esse modo violento não faz mal ao PD, faz mal à Itália”, declarou, do palco do teatro Obihall, já que o plano inicial de fazer um comício ao ar livre foi abortado devido ao mau tempo.

Renzi também voltou as armas contra Berlusconi, o líder da coligação de direita, e contra o partido “Livres e Iguais”, formada por dissidentes do PD, a quem chamou de “profissionais da nostalgia”. “Ambas essas categorias vivem num mundo que não existe mais”, reforçou.

O actual primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentiloni, candidato à Câmara dos Deputados, manteve a postura discreta e visitou um asilo, além de ter inaugurado novas salas de cirurgia num hospital da capital. Como está no exercício do cargo, Gentiloni participou de poucos actos de campanha, papel que coube a Renzi.

Líder nas sondagens, a coligação conservadora de centro-direita dividiu-se no último dia da campanha. Já o octogenário Berlusconi preferiu passar o seu último recado aos eleitores a partir de estúdios de televisão e reuniu-se com seu indicado ao cargo de primeiro-ministro, o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, que aceitou o desafio de encabeçar a coligação rumo à vitória nas urnas.



