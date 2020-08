Mundo

Jacob Blake está paralisado depois ser alvejado pela polícia em Wisconsin

O homem que foi alvejado nas costas, por um polícia, em Wisconsin, está paralisado da cintura para baixo, segundo informações partilhadas pelo seu pai.

Fotografia: DR

Jacob Blake, de 29 anos, foi alvejado no domingo, e segundo a mesma fonte citada pelo jornal Chicago Sun-Times, os médicos ainda não sabem se as lesões são permanentes ou não.

O pai de Jacob Blake afirmou que foi informado que o seu filho foi baleado oito vezes. Este afirma que o filho tem "oito buracos" no corpo e que está paralisado da cintura para baixo. “Quero pôr a mão no peito do meu filho e beijar-lhe a testa, e sei que depois tudo ficará bem", afirmou o homem.

O pai, que também se chama Jacob Blake e que viajou desde Charlotte, no estado da Carolina do Norte, até Kenosha para acompanhar o seu filho, precisou que foi informado sobre o incidente no domingo à noite e que, alguns minutos depois, viu o vídeo que circulava nas redes sociais e que foi divulgado pelos 'media' norte-americanos.

Jacob Blake, de 29 anos, foi hospitalizado em estado grave na noite de domingo, após ter sido alvejado pelas autoridades com múltiplos tiros. Os motivos dos disparos são ainda desconhecidos.

Um vídeo do incidente, que foi divulgado nas redes sociais, mostra dois agentes da polícia armados a seguirem Jacob Blake, que se dirigia para o carro. Quando entra no carro, um dos polícias agarra-lhe a camisola e dispara, pelo menos, sete tiros. O pai de Jacob Blake questiona a violência utilizada contra o filho. "O que é que justifica todos aqueles disparos?", pergunta, citado pelo NY Post.