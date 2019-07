Jacob Zuma diz-se vítima de "assassínio" político

Angola defronta Marrocos e Chade

Angola vai jogar com as similares de Marrocos e Chade, no Grupo C da fase preliminar da primeira edição do Afrocan, competição a disputar-se de 19 a 27 deste mês, em Bamako, capital do Mali, ditou o sorteio realizado sábado, na cidade da Praia, Cabo Verde.