Mundo

Jacob Zuma cai

Victor Carvalho

Numa declaração ao país, feita através da televisão, Jacob Zuma anunciou que havia acabado de assinar, com efeitos imediatos, o seu pedido de demissão do cargo de Presidente da África do Sul.

O Chefe de Estado sul-africano Jacob Zuma optou por sair pelo próprio pé numa decisão que surpreendeu por contrariar a sua declaração feita horas antes

Fotografia: Rodger Bosch |AFP

Na sua alocução, Jacob Zuma disse que não concordava com as razões que estavam a ser apontadas para que apresentasse a sua demissão, mas sublinhou que o fazia em respeito pela unidade do seu partido, o ANC, e do povo sul-africano.

Esta decisão culminou um dia politicamente intenso na África do Sul, pois várias foram as reuniões e os incidentes que envolveram o nome e o futuro de Jacob Zuma

Mas, ontem decididamente, o dia foi politicamente intenso na África do Sul. Logo pela manhã, o Congresso Nacional Africano (ANC) tinha emitido uma ordem para que Jacob Zuma apresentasse a sua demissão do cargo de Presidente da República. Isto, no final de uma reunião que os 107 membros do Conselho Nacional Executivo do ANC tiveram num hotel da capital sul-africana para uma decisão final e definitiva sobre o futuro do Presidente da África do Sul.

Por volta da hora do almo-ço, Jacob Zuma, numa longa entrevista concedida em directo ao canal SABC, disse que não via qualquer razão para apresentar o seu pedido de demissão, deixando entender que não aceitava o ultimato de 48 horas que lhe foi feito pelo seu partido, mas de cuja existência ele disse desconhecer.

Durante mais de uma hora, Jacob Zuma explicou as ra-zões pelas quais não aceitava resignar, recordando as “reuniões amigáveis e positivas” que havia mantido com o presidente do seu partido, Cyril Ramaphosa. “Ainda ninguém me disse, com exactidão, as razões pelas quais tenho de sair. Por isso, uma tomada de posição da minha parte no sentido de resignar, seria inadequada e anti-patriótica”, sublinhou na altura aquele que ainda era o Presidente da África do Sul.

Jacob Zuma recordou que manteve várias reuniões com Cyril Ramaphosa, e com outros dirigentes do ANC, e que em todas elas o ambiente foi “cordial” e “respeitoso”, nunca se falando de modo directo da sua resignação. Jacob Zuma disse estar de “consciência perfeitamente tranquila” e convicto de que não havia nada de errado, para que fosse forçado a apresentar a demissão.

Perante uma pergunta sobre se estaria a negociar algum tipo de estatuto para se proteger da justiça depois de abandonar o poder, Jacob Zuma sorriu e disse estar de consciência tranquila e pronto a cumprir o seu mandato.

Em relação à busca feita na casa da família Gupta e à detenção de um dos seus principais membros, o Presidente da África do Sul disso que isso era um assunto da justiça, no qual ele disse que não podia nem queria interferir.



Pressões demasiado fortes

Mas, independentemente do que disse Jacob Zuma nesta sua entrevista, a verdade é que o ANC sempre foi bastante claro na exigência que fazia para que ele abandonasse o poder. Um porta-voz do partido havia dito que o ultimato dado ao presidente era de 48 horas, mas Cyril Ramaphosa sempre foi cauteloso, referindo-se que se tratava de um processo que “está a ter o seu devido percurso”.

Na segunda-feira, Ramaphosa e o secretário-geral do partido foram à residência oficial de Jacob Zuma para o informar da decisão saída da reunião que nesse mes-mo dia havia decorrido na Cidade do Cabo e na qual, mais uma vez, havia sido discutida e aprovada a necessidade da sua resignação imediata do cargo de Presidente da República.

Numa última tentativa para que Zuma saísse e a precaver-se da possibilidade dele insistir em ficar, o ANC tinha decidido horas antes da entrevista de Zuma à SABC, que iria apresentar hoje no Parlamento uma moção de censura para o destituir do cargo de Presidente da República.

A intenção do ANC era que a moção de censura fosse votada o mais rapidamente possível, de modo a antecipar-se a uma outra que iria a votos no dia 22 e que seria apresentada pelo principal partido da oposição, a Aliança Democrática.

Mas não foi necessário apresentar essa moção de censura, pois o próprio Jacob Zuma acabou por ceder às pressões que lhe estavam a ser feitos de quase todos os quadrantes, nacionais e internacionais.

Agora vai ser tempo dele discutir e acertar o seu futuro, longe ou perto das malhas da lei.

Rusga à mansão dos Gupta culmina com a detenção de suspeitos

Uma unidade de elite da Polícia da África do Sul dirigiu operações de buscas à casa de família do grupo empresarial Gupta, em Joanesburgo, no quadro das investigações sobre tráfico de influências que atingem a cúpula do Estado sul-africano, e em particular o Presidente Jacob Zuma.

A operação está ligada ao escândalo “Captura do Estado”, nome dado ao caso de corrupção em que se encontra implicado o Presidente Jacob Zuma, disse à imprensa Hanqwani Mulaudzi, porta-voz da polícia.

Pouco depois das 08:00 (07:00 em Angola) um veículo civil escoltado por carros da polícia abandonou a propriedade da família Gupta. Três pessoas foram detidas até agora, incluindo um dos irmãos, segundo um comunicado da Polícia. Na África do Sul, nenhum sobrenome ressoa tanto nos últimos anos como o dos Gupta, os multimilionários indianos amigos do Presidente Jacob Zuma que fazem negócios com todos os sectores da administração pública, recebem tratamento de Chefes de Estado e se permitem, inclusive, em oferecer postos de ministro.

Após anos de silêncio protector, os testemunhos incriminadores sobre a relação de Zuma com os Gupta começaram a surgir em cascata dentro do próprio ANC.

Os Gupta operam na África do Sul uma mina de urânio que poderia abastecer todo o projecto nuclear do país. Uma empresa adquirida agora pela família foi escolhida com a influência directa do Presidente para fornecer o carvão para uma das centrais eléctricas da Eskom.

Segundo a imprensa local, o Presidente sul-africano realizou várias manobras duvidosas para dar o contrato aos irmãos indianos.