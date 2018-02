Mundo

Jacob Zuma pressionado a resignar

A direcção do Congresso Nacional Africano (ANC), no poder na África do Sul, está preocupada com os efeitos negativos da imagem de Jacob Zuma e avaliou ontem a situação durante uma reunião de emergência.

Chefe de Estado Jacob Zuma pode ser afastado

Fotografia: Simon Maina| AFP

O Presidente sul-africano corre o risco de ser afastado devido a acusações de envolvimento em casos de corrupção, disse à France Presse uma fonte do ANC.

Um alto responsável do Congresso Nacional Africano (ANC) disse à France Presse que o Partido está preocupado com a situação de Jacob Zuma, porque a sua fraca popularidade pode prejudicar o partido nas próximas eleições.

O segundo mandato de Jacob Zuma termina em 2019, mas aumenta a pressão para que o Chefe de Estado seja afastado do cargo.

Inicialmente, a reunião do ANC estava agendada para 12 de Fevereiro, mas os últimos acontecimentos obrigaram o ANC a reagiar rápido e com grande sentido de oportunidade para não ser apanhado numa situação difícil.

O Presidente sul-africano, Jacob Zuma, continua a negar as acusações e pede mais transparência da parte dos deputados para que não façam um julgamento com base em pronunciamentos políticos. Zuma garante respeitar a lei e cumprir o seu mando até ao fim.