Jacob Zuma vai responder por corrupção

O antigo Presidente sul-africano, Jacob Zuma, foi ontem, formalmente, acusado de corrupção no caso relacionado com um negócio de armas, realizado nos anos 1990, quando ocupava o cargo de Vice-Presidente do país, anunciou o Ministério Público.

O procurador-geral, Shaun Abrahams, anunciou a acusação referindo que existem “perspectivas razoáveis de a acusação a Zuma ser bem-sucedida”, noticiou a Reuters.

“Após analisar bem o assunto, há razoáveis perspectivas para pensar que as acusações judiciárias contra Zuma vão ser concluídas”, disse o procurador-geral Shaun Abrahams numa conferência de imprensa na qual salientou que o ex-Presidente da África do Sul será julgado por fraude e corrupção. “Submeter o caso a julgamento é a forma mais apropriada de abordar as acusações”, acrescentou.

Zuma é acusado de 16 crimes de corrupção numa compra de armas do Governo sul-africano, do valor de 2,5 mil milhões de dólares, em 1999, numa altura em que ocupava o cargo de Vice-Presidente de Thabo Mbeki.

Zuma foi substituído na Presidência sul-africana pelo seu Vice-Presidente, Cyril Ramaphosa. A sucessão foi completada depois de um longo e intenso conflito político entre ambos.

As suspeitas sobre Zuma afectaram a imagem do Congresso Nacional Africano (ANC), histórico partido que está no poder desde o fim do apartheid. Em 2019 realizam-se eleições.