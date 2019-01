Mundo

Jair Bolsonaro diz não ao Pacto Migratório

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, confirmou ontem a decisão do Governo de retirar o país do Pacto Global para a Migração.

Na terça-feira foi noticiado que o Governo brasileiro comunicou à Organização das Nações Unidas a saída do Brasil do Pacto Global para a Migração. Ontem, Jair Bolsonaro confirmou a decisão no Twitter.

O país aderiu ao Pacto Global em Dezembro do ano passado

Fotografia: DR

“O Brasil é soberano para decidir se aceita ou não migrantes. Quem porventura vier para cá deverá estar sujeito às nossas leis, regras e costumes, bem como deverá cantar o nosso hino e respeitar a nossa cultura”, referiu Jair Bolsonaro.

“Não é qualquer um que entra na nossa casa, não será qualquer um que entrará no Brasil via pacto adoptado por terceiros. Não ao pacto migratório”, acrescentou.

O Brasil tinha aderido ao pacto da ONU sobre as migrações em Dezembro, no final do mandato do Presidente Michel Temer. Na terça-feira, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil terá pedido aos diplomatas brasileiros para comunicar a saída às Nações Unidas.

“Informem, por nota, respectivamente o Secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres e o director-geral da Organização Internacional de Migração, António Vitorino, que o Brasil se dissocia do Pacto Global para Migração Segura, Ordenada e Regular”, lê-se no documento que oficializa o pedido, divulgado pela BBC Brasil.

O Brasil junta-se assim aos cinco países que não assinaram o pacto: Estados Unidos da América, Hungria, Austrália, Itália e Israel.