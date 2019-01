Mundo

Jair Messias Bolsonaro assume hoje a Presidência do Brasil

Jair Messias Bolsonaro e Antonio Hamilton Martins Mourão tomam hoje posse, respectivamente, como 38º Presidente e Vice-Presidente do Brasil, num ritual de formalidades que começa às 17h45 de Angola, na Catedral Metropolitana de Brasília, e encerra por volta da meia-noite, no Palácio do Itamaraty.

Bolsonaro deixa o Senado

Fotografia: DR

Será sob um dispositivo de segurança sem precedentes que Brasília se prepara para assistir à tomada de posse de Jair Bolsonaro. Nada é deixado ao acaso. 3.200 elementos do Exército e da Polícia vigiam o recinto. A ordem é para abater qualquer aeronave que viole o espaço aéreo.

Os milhares de brasileiros que se deslocaram para assistir aquilo a que chamam um “momento histórico”, vão ser mantidos à distância, mas resignam-se: “A gente sabe que o risco existe, porque está a haver a ruptura de um sistema criminoso, que se perpetuou por muitos anos, mas temos a esperança de que tudo corra bem e que nada de mal venha a acontecer ao nosso Presidente”, diz Dainara Alves.

O Presidente eleito e a esposa, Michelle Bolsonaro, deixarão a residência oficial da Granja do Torto, onde estão hospedados na capital federal, em direcção à Catedral. Lá, vão encontrar-se com o Vice-Presidente eleito e a mulher, Paula Mourão, e iniciam o cortejo em dois carros, em direcção ao Congresso Nacional (Parlamento).

Os dois casais devem chegar ao Poder Legislativo por volta das 15 horas locais. Vão ser conduzidos ao encontro dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), e caminharão pela passarela ao encontro do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e de líderes políticos aliados. Dali, o grupo dirige-se ao Plenário da Câmara dos Deputados.

A sessão será presidida pelo senador Eunício Oliveira, que é também o presidente do Congresso, e deve durar cerca de 45 minutos. Segundo o Senado Federal, o hino nacional será executado pela Banda dos Fuzileiros Navais. Depois, será o momento do juramento e da assinatura do termo de posse.

“Juro manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil”, eis o teor do juramento que será lido por Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão.

Esta cerimonia é assistida por actuais e futuros parlamentares e por convidados do Presidente eleito, numa lista que não foi divulgada publicamente. Partidos políticos da oposição, como o PT e o PSOL, anunciaram que as respectivas bancadas não irão comparecer.

Empossado pelo Poder Legislativo, Bolsonaro fará um primeiro discurso e descerá a rampa do Congresso Nacional para uma revista nas tropas das Forças Armadas e será homenageado com tiros de canhão. Formalmente, ele e Mourão já serão, a partir deste momento, Presidente e Vice-Presidente da República.

A principal dúvida a respeito dos ritos da posse está relacionada aos cortejos, primeiro entre a Catedral e o Congresso, e posteriormente com destino ao Palácio do Planalto. Tradicionalmente, os percursos são feitos em carro aberto, num Rolls Royce que pertence à Presidência da República. No entanto, por questões de segurança, é fortemente cogitada a possibilidade de que o percurso ocorra num veículo fechado.

Oficialmente, os detentores dos mandatos, Bolsonaro e Mourão, chegarão ao Palácio do Planalto e subirão a rampa em encontro ao Presidente Michel Temer (MDB), que os acompanhará até ao Parlatório e entregará a faixa presidencial, fazendo a transmissão simbólica e definitiva do cargo.

Este é o momento que pode ser acompanhado pela população presente na Esplanada dos Ministérios, que está fechada para veículos desde sábado para ser preparada para a posse. Segundo o Palácio do Planalto, a expectativa é que entre 250 mil e 500 mil pessoas acompanhem a posse.

Quem for a Brasília acompanhar a cerimónia, não po-derá ir à Esplanada com os seguintes itens, por motivos de segurança: garrafas, guarda-chuva, fogos de artifício, apontadores laser, animais, bolsas e mochilas, sprays, máscaras, inflamáveis, cortantes, armas de fogo, drones e carrinhos de bebé.

Ao fim da tarde, o Presidente entra no Palácio do Planalto para a cerimónia de nomeação dos ministros no Salão Nobre do edifício, que deve durar outros 45 minutos. Está prevista para depois o registo da foto oficial de Bolsonaro e Mourão com os 22 ministros indicados para o novo Governo.

Por fim, o casal Jair e Mi-chelle Bolsonaro, já encerradas as cerimónias formais de posse, oferecem uma recepção no Palácio do Itamaraty, sede da diplomacia brasileira. Lá, receberão Chefes de Estado e de Governo – ao todo, são 12 os esperados para comparecer à posse, ministros e outros representantes de países convidados. Em relação aos vizinhos, Bolsonaro foi selectivo. Estarão presentes os Presidentes da Bolívia, Colômbia, Chile, Honduras, Paraguai, Peru e Uruguai.

Os Presidentes de Cuba e da Venezuela chegaram a estar entre os convidados, mas o Presidente eleito voltou com a palavra atrás por, afir-ma o seu futuro ministro dos Negócios Estrangeiros - Ernesto Araújo, “não haver lugar nem para Maduro nem para Díaz-Canel, numa celebração de democracia”.

Perfil do novo Presidente

Jair Messias Bolsonaro é natural de Campinas, no interior de São Paulo. Nasceu em 21 de Março de 1955 e ascende de imigrantes europeus (italianos e alemães). Militar do Exército e professor de educação física, o Presidente eleito tem cinco filhos.

De visão conservadora, Jair Bolsonaro deve focar os quatro anos de Governo na privatização de empresas estatais, reforço na segurança pública, abertura económica e manutenção de programas sociais. Até 1987, Bolsonaro concluiu diversos cursos no Exército, onde chegou à pa-tente de capitão, quando passou à reserva.

Com o fim da ditadura militar (1964-1985), Bolsonaro filiou-se ao PDC e concorreu para vereador na cidade do Rio de Janeiro e foi eleito em 1988. A vida política na Câmara do Rio de Janeiro foi curta. Isso porque, dois anos depois, foi eleito para a Câmara dos Deputados, onde permaneceu até assumir o cargo de Presidente da República.

Neste período, como vereador e deputado federal, Bolsonaro foi filiado aos seguintes partidos: PDC, PP, PPR, PPB, PTB, PFL, PSC e PSL.

Bolsonaro ganhou holofotes durante o Governo do Partido dos Trabalhadores (PT). Isso porque o parlamentar fez forte oposição aos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dil-ma Rousseff, especialmente no combate à corrupção. Vo-tou pelo “impeachment” da petista Dilma Rousseff e votou pela abertura de investigação contra o Presidente Michel Temer (PMDB), que como os governos do PT, também foi alvo de acusações de acções não republicanas.

Uma das principais polémicas ocorreu sobre material de educação sexual infantil propostas pelo Ministério da Educação (MEC), conhecido popularmente como “kit-gay”. Acusado de homofobia, Bolsonaro sempre negou. Disse que apenas foi contra – e fez oposição severa – contra a proposta do MEC em distribuir material de educação sexual para crianças com menos de 10 anos.

A partir de Fevereiro, Bolsonaro terá 52 deputados na Câmara Federal. Todos eleitos pelo PSL, que conseguiu a segunda maior bancada nas eleições de 2018. Caso consiga articular no Congresso, terá maioria para aprovar propostas apresentadas durante os quatro anos de mandato.

Ministro Manuel Augusto representa Angola

O ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, está em Brasília, onde vai representar hoje o país na cerimónia de investidura do Presidente eleito, Jair Bolsonaro.

O chefe da diplomacia angolana disse que Angola está “expectante” sobre quais serão as linhas da futura política externa brasileira, sobretudo as referentes à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), garantindo, porém, disponibilidade para o reforço bilateral e multilateral dos laços entre os dois países.

Manuel Augusto realçou que as relações angolano-brasileiras são “muito ambiciosas”, como disse o embaixador do Brasil em Angola, Paulino Carvalho Neto. Estão num compasso de espera, uma vez que Angola “decidiu dar tempo” para que o processo eleitoral terminasse.

Essa foi, aliás, a resposta de Manuel Augusto quando questionado sobre a linha de crédito de cinco mil milhões de dólares proposta pelo Governo cessante brasileiro, liderado por Michel Temer.

“Os números não são necessariamente esses, mas, desde que, no ano passado, começou o processo pré-eleitoral no Brasil, decidimos dar um tempo para a discussão. O Brasil tinha a intenção de aumentar os valores no comércio bilateral com Angola para níveis do passado”, disse.

O investigador brasileiro Pedro Lima do Nascimento considerou que as futuras relações entre o Brasil e África, no Governo de Jair Bolsonaro, vão sofrer uma “mudança dramática” e correm o risco de não se desenvolverem como no passado.