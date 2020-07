Mundo

Jamaica já recebeu 35 mil visitantes após reabrir as fronteiras

A Jamaica já recebeu cerca de 35 mil visitantes desde a reabertura das suas fronteiras em 15 de Junho, depois do encerramento em Março, devido à pandemia de Covid-19, anunciou hoje o ministro jamaicano do Turismo, Edmund Bartlett.

Fotografia: DR

Em declarações à imprensa local, o governante adiantou que aquela ilha das Caraíbas tem a expectativa de acolher mais 30 mil turistas até ao final de Junho, um cenário que se pode traduzir em aproximadamente 80 milhões de dólares para a economia jamaicana.

De acordo com Edmund Bartlett, foram definidos protocolos de segurança para a retoma do turismo nacional, com vista à proteção dos turistas, mas também dos trabalhadores, aos quais foram distribuídas 10 mil máscaras "para os ajudar a permanecerem seguros e a reduzir o risco de propagação" do vírus SARS-CoV-2.

"Para salvaguardar os trabalhadores do setor, desenvolvemos, através do Centro de Inovação Turística da Jamaica, um vídeo de formação Covid-19 que destaca os protocolos de saúde que devem ser seguidos diariamente", acrescentou Bartlett, citado pela agência EFE. As autoridades sanitárias da Jamaica informaram que até ontem foram registados no país 753 casos de Covid-19, que resultaram em 10 mortes.