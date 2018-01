Mundo

Japão desconfia das acções do Governo da Coreia do Norte

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Taro Kono, expressou ontem, no Canadá, a apreensão e desconfiança com que o seu país está a seguir o desenvolvimento das recentes negociações entre as duas coreias.

Estrategas norte-coreanos mantêm ensaios nucleares e de mísseis balísticos apesar da aproximação a Seul na tentativa de pacificação da península

De acordo com este responsável, o Japão tem a convicção de que a Coreia do Norte está a colocar em marcha uma “operação de charme” para convencer a comunidade internacional a diminuir o efeito das sanções que lhe foram impostas como protesto contra o seu programa nuclear.

Outros, porém, são da opinião que a Coreia do Norte está a ceder perante o agravamento da sua situação económica, uma vez que o ano de 2017 foi particularmente devido ao efeito das sanções impostas pela comunidade internacional.

Na reunião que decorreu na cidade canadiana de Vancouver, onde estão 20 ministros dos negócios estrangeiros a analisar a situação na Coreia do Norte, foi decidido que o melhor era manter a “pressão diplomática” sobre o regime de Pyongyang para que se evitem “surpresas desagradáveis”.

Nos últimos dias, as duas coreias têm estado a realizar reuniões para estabelecer os moldes da participação da Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos de Inverno que decorrerão já no próximo mês numa cidade da vizinha Coreia do Sul.

Nessas conversações foi já obtido um princípio de entendimento que garante a presença na prova de uma representação da Coreia do Norte, que será acompanhada por atletas, dirigentes desportivos, uma claque de apoio e uma banda de música.

Ficou igualmente decidido que as delegações das duas coreias desfilarão juntas na cerimónia de abertura e que no dia 20 ou 22 de Fevereiro se realizará uma reunião entre famílias dos dois lados da fronteira, num programa denominado“reencontro familiar”.



Programa Nuclear

Nos últimos dois anos, a Co­reia do Norte registou rápidos e inesperados avanços no desenvolvimento do seu programa de armas nucleares e convencionais, não obstante o aumento da intensidade e do volume das sanções económicas e políticas impostas pela comunidade internacional.

Ainda a 28 de Novembro de 2017, depois da realização do último teste balístico, a comunidade internacional aprovou a nível das Nações Unidas um novo pacote de sanções, que visa impedir as viagens para o estrangeiro de alguns responsáveis norte-coreanos bem como dificultar o abastecimento de petróleo ao país.

No início do ano o líder norte-coreano, Kim Jong-un, afirmou que estava “aberto ao diálogo” com a Coreia do Sul e avançou com a proposta de enviar uma delegação desportiva para participar nos Jogos Olímpicos de Inverno.

Desde o início das conversações entre as duas coreias a tensão regional diminuiu de forma muito significativa, multiplicando-se as declarações e as concessões de responsáveis norte-coreanos numa abertura que deixa o Japão coma suspeita de que algo “está errado”, porque foge ao “padrão” do que tem sido o “comportamento bélico” da Coreia do Norte.

O entendimento que o Japão tem em relação a este “estado de graça”, que agora parece existir nas relações entre as duas coreias, é que se trata de uma estratégia da Coreia do Norte para aliviar o efeito das sanções internacionais ou conseguir algum tipo de assistência.

“Tudo isto parece uma manobra da Coreia do Norte para ganhar algum tempo para poder prosseguir com o seu programa de mísseis nucleares”, disse Taro Kono na reunião de Vancouver.

Os Estados Unidos apressaram-se já a aplaudir a po­sição do Japão com o secretário de Estado Rex Tillerson, a apelar a um aumento das sanções contra Pyongyang de modo a fazer com que a Coreia do Norte volte à mesa para “negociações credíveis”.

/>O ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul, Kang-Kyung-wha, também presente na reunião de Vancouver, tem uma opinião contrária e diz que foram as sanções e a pressão internacional que levou a Coreia do Norte a aceitar estas negociações, adiantando que a presença norte-coreana nos Jogos Olímpicos de Inverno é um gesto que mostra que os esforços da comunidade internacional “começam agora a ter efeito”.

Porém, alguns observadores internacionais colocam em causa a legitimidade desta reunião de Vancouver invocando o facto da China e da Rússia, dois dos principais aliados da Coreia do Norte, terem estado ausentes.

A ausência destes dois países, numa reunião que pretendia discutir o alargamento das sanções à Coreia do Norte, é um facto político importante e ao qual a China já reagiu.

De acordo com Lu Kang, porta-voz do ministro dos Negócios Estrangeiros da China, a reunião de Vancouver foi “ilegítima” pois não teve a presença de “parceiros importantes nos assuntos da península coreana”.

Ilegítima, ou não, a verdade é que a mensagem foi passada. O Japão, e com ele mais 19 países de relevante importância a nível das Nações Unidas, desconfiam de que a Coreia do Norte está a tentar ganhar tempo para ultrapassar o efeito que as sanções estão a ter no seu programa nuclear e de armas convencionais.

Ao seu lado, parecem continuar ainda só a estar a China e a Rússia.

Motivação económica pode influenciar as negociações



Os 20 ministros dos Negócios estrangeiros que estiveram na reunião de Vancouver acreditam que foi uma motivação económica que levou a Coreia do Norte a negociar com a Coreia do Sul a sua participação nos Jogos Olímpicos de Inverno para dar de si uma “falsa” imagem de maior abertura.

Neste momento a Coreia do Norte não pode exportar têxteis, carvão e peixe, que eram as suas principais fontes de captação de receitas.

Esta situação teve um particular impacto negativo no crescimento interno bruto do país, havendo especialistas que consideram que 2017 foi um ano “particularmente mau” para os norte-coreanos.

Neste momento, estima-se que as exportações para a China, principal paceiro comercial da Coreia do Norte, tenham caído 35 por cento. O último pacote de sanções impostas pelas Nações Unidas, sobretudo o cancelamento dos vistos de trabalho para cidadãos norte-coreanos, impossibilitou o país de receber as habituais contribuições vindas do exterior. No seu discurso de fim de ano, Kim Jong-un colocou como principal meta para 2018 o incremento da economia. Na sua intervenção, de mais de hora e meia, a palavra “economia” foi usada o dobro das vezes da palavra “nuclear”, o que revela aquilo que é a sua principal preocupação para este ano.

Mas, é evidente, que a Coreia do Norte não vai abandonar o seu programa nu­clear. Uma série de testes com mísseis efectuados em 2017revelam que o regime norte-coreano está habilitado a desenvolver esse programa, como fica demonstrado pela sofisticação crescente dos métodos utilizados.

Indiferente à retórica de Donald Trump, a Coreia do Norte está a um passo de se tornar apenas em mais uma potência nuclear, apesar das sanções internacionais.

Quando esse passo for dado, os seus vizinhos e os seus aliados de agora certamente que reforçarão esses laços, seja no apoio a uma presença note-coreana numa prova desportiva de impacto internacional, seja no estabelecimento de crescentes parcerias comerciais duplamente vantajosas.