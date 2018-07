Mundo

Japão regista temperaturas mais altas da história

A temperatura numa cidade a norte de Tóquio atingiu ontem os 41,1 graus Celsius, a mais alta registada no Japão, quando uma onda de calor mortal tomou conta de faixa do país e da vizinha Coreia do Sul.

Termómetros no Japão atingem mais de 40 graus

Fotografia: DR

O recorde foi atingido na cidade de Kumagaya, na província de Saitama, a cerca de 65 quilómetros a noroeste de Tóquio, informou a agência meteorológica do Japão.

Um sistema persistente de alta pressão levou temperaturas recordes para a região já há uma semana, matando mais de 40 pessoas no Japão e 10 na Coreia do Sul.

Milhares de pessoas no Japão foram levadas para hospitais com sintomas de insolação. A agência de notícias Kyodo registou mais de 40 mortes no país. Muitas das vítimas são idosas que não usam ar condicionado. Na Coreia do Sul, 10 pessoas morreram de insolação e outras causas relacionadas com o calor. Sete deles morreram na semana passada, segundo os centros de Controlo e Prevenção de Doenças da Coreia.