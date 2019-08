Mundo

Jean-Pierre Bemba assume liderança da coligação Lamuka

Jean-Pierre Bemba, líder do Movimento de Libertação do Congo (MLC), assumiu ontem a coordenação rotativa do Lamuka, uma plataforma política da oposição congolesa, em substituição de Moïse Katumbi, noticiou a AFP.

Embora ausente do encontro, tal decisão foi tomada, por questões técnicas, sendo que Bemba foi representado pela secretária-geral do seu partido, Eve Bazaiba. Estiveram igualmente presentes Adolphe Muzitu, antigo Primeiro-Ministro da RDC, de 2009 a 2012, e Martin Fayulu, candidato derrotado do Lamuka.

Essa plataforma política foi criada em Novembro de 2018, com o objectivo de enfrentar, nas presidenciais, o candidato do então Presidente Joseph Kabila, e tinha como responsáveis Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzito, Moise Katumbi, Martin Fayulu, Mbusa Nyamwisi, Freddy Matungulu, Vital Kamehere e Antoine Félix Tshisekedi.

Dois dias depois da sua constituição, Tshisekedi e Kamehere denunciaram a plataforma, em protesto pela indicação de Martin Fayulu como candidato do Lamuka a Presidente da República. Recentemente, Mbusa Nyamwisi e Freddy Matungulu renunciaram e aliaram-se ao Presidente Tshisekedi, em troca de alguns cargos que lhes foram atribuídos.