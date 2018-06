Jean-Pierre Bemba impedido de fazer declarações políticas

Cadeia do Missombo alavancada a museu

O Ministério da Cultura vai inscrever as ruínas da antiga cadeia colonial do Missombo no Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2019, para a sua requalificação, preservando toda a sua estrutura arquitectónica, tendo em atenção a sua elevação a categoria de museu histórico e património nacional.