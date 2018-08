Mundo

Jean-Pierre Bemba regressa para apresentar candidatura

Victor Carvalho |

Jean-Pierre Bemba, antigo vice-presidente da República Democrática do Congo (RDC), regressou ontem de manhã a Kinshasa depois de 11 anos de ausência, estando previsto que apresente ainda hoje a sua candidatura à eleição presidencial que deverá decorrer no dia 23 de Dezembro.

Fotografia: DR

No aeroporto, mal desceu do avião privado que o transportou desde a capital belga, Bruxelas, Jean-Pierre Bemba foi envolvido por uma enorme multidão que esperou horas para lhe tentar tocar ou, simplesmente, para o ver.

Um forte dispositivo de segurança escoltou a caravana automóvel que o acompanhou até à sede do seu partido, o Movimento de Libertação do Congo (MLC), havendo pelo caminho a registar alguns confrontos entre a Polícia e os apoiantes de Bemba, com o lançamento de algumas bombas de gás lacrimogéneo.



De regresso à pátria

Antes de partir de Bruxelas, Jean-Pierre Bemba havia postado na sua conta do Twitter uma mensagem na qual se podia ler: “A caminho da terra dos meus antepassados, minha pátria”.

Segundo fontes que lhe são próximas, ele deverá apresentar já hoje a candidatura à eleição presidencial, seguindo sábado para a vila de Gemena, província do Equateur (Noro-este), onde vai visitar o cemitério do pai, Bemba Saolona, um magnata muito influente na época de Mobutu.

O ex-líder rebelde, que chegou a ser considerado um feroz “senhor da guerra”, foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) e mais tarde ilibado dos crimes de guerra e contra a Humanidade, o que lhe valeu a sua liberdade provisória que apenas se transformará em definitiva depois de transitar em julgado um outro processo que sobre ele pende e que está relacionado com tentativas de subornar uma testemunha de acusação arrolada ao processo principal.



Governo fala em “ilegitimidade”

Pela frente ele sabe que tem uma outra batalha judicial a travar e que se prende com a posição já expressa pelo Governo do Presidente Jo-seph Kabila que o considera “ilegível” pelo facto de estar indiciado pelo crime de “corrupção” no Tribunal Penal Internacional.

Neste momento, Jean-Pierre Bemba aguarda pelo recurso a um pedido de anulação deste processo, mas existe a possibilidade dessa decisão apenas ser tomada no início do próximo ano, o que levanta um problema jurídico de algum modo problemático e que, certamente, irá gerar bastante polémica.

Numa conferência de im-prensa realizada a semana passada em Bruxelas, Jean-Pierre Bemba já havia respondido, tendo dito que não reconhecia ao Governo de Joseph Kabila competência ou legitimidade para decidir quem deve ser, ou não, candidato às eleições.

Em 2006, Jean-Pierre Bemba foi derrotado nas urnas por Joseph Kabila e acusado de fomentar a violência nas ruas de Kinshasa. Em Março de 2007, Bemba foi acusado de traição, depois de alguns dos seus guarda costas se terem confrontado com o Exército, tendo sido obrigado a abandonar o país para não ser detido.

Jean-Pierre Bemba tem importantes ligações ao mundo dos negócios, porta que abriu através do seu pai, o empresário Bemba Saolona.

Em 1998, ajudado pelo Uganda, formou um grupo rebelde na RDC, tendo cinco anos depois chegado ao posto de vice-presidente graças à assinatura de um acordo de paz com Joseph Kabila e que colocou ponto final a cinco anos de guerra.

Três anos depois, perdeu a segunda volta das eleições presidenciais para o mesmo Joseph Kabila, mas conseguiu obter mais votos do que ele em diversas cidades do país, incluindo Kinshasa.

Em 2007, após violentos confrontos na capital, refugia-se na Bélgica onde é preso um ano depois e entregue à custódia do Tribunal Penal Internacional.

Dois anos depois tem início o julgamento onde era acusado de não ter feito tudo o que estava ao seu alcance para impedir que elementos do seu grupo rebelde matassem, raptassem e violassem centenas de pessoas na República Centro Africana.

Em 2016 foi condenado a 18 anos de cadeia, mas em Junho deste ano o mesmo TPI ordenou a sua libertação na sequência de um recurso que apresentou.

Agora, tem novamente pela frente o seu “inimigo de estimação”, Joseph Kabila com quem irá esgrimir argumentos (espera-se que apenas políticos) para definir as arestas para as próximas eleições presidenciais onde ain-da não se sabe, ainda que por razões diferentes, se um e o outro estarão presentes.