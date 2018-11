Mundo

Jean Ping volta a reclamar vitória nas eleições de 2016

O líder da oposição no Gabão, Jean Ping, voltou a reclamar vitória nas eleições de 2016, desenterrando assim um problema que parecia já estar resolvido.

Este tema volta à luz do dia numa altura em que aumentam as especulações sobre o estado de saúde do Presidente Ali Bongo, que viajou há dez dias para a Arábia Saudita onde está, supostamente, a receber tratamento médico. Falando em Libreville sobre o actual momento político do país, Jean Ping recordou que em 2016 foi “vítima de uma fraude eleitoral”, com o tribunal a atribuir a vitória a Ali Bongo, cuja família governa o Gabão durante mais de 50 anos.

Em 2016, Jean Ping reclamou de uma primeira contagem dos votos, tendo o tribunal recusado aceitar esse pedido acabando, no entanto, por estreitar a diferença de percentagem que acabou por se cifrar, oficialmente, em 50.66 contra 47.24 por cento com vantagem para Ali Bongo.

O facto de Ping recordar de novo a polémica de 2016, com o Presidente fora do país, deixa perceber a possibilidade de o Gabão voltar a conhecer um período de crispação política.