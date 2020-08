Mundo

Jesus aceita indicação de Filipe Nascimento

O Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, aceitou a indicação de Filipe Nascimento para o cargo de presidente do Governo Regional do Príncipe, disse, ontem,uma fonte do Executivo.

Fotografia: DR

“Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência a minha concordância à sua indigitação ao cargo de Presidente do Governo Regional do Príncipe”, disse o chefe do Executivo, em carta enviada a Filipe Nascimento, que a Lusa teve acesso.

No documento, Jorge Bom Jesus marcou para amanhã a cerimónia de investidura do sucessor de José Cardoso Cassandra, e dos se-cretários regionais que compõem o novo Governo, na cidade de Santo António.

A aceitação do nome para liderar o Governo da Região Autónoma do Príncipe acontece uma semana depois de Jorge Bom Jesus auscultar, por videoconferência, os representantes dos dois movimentos com assento na Assembleia Legislativa Regional, da União para a Mudança e Progresso do Príncipe (UMPP), Filipe Nascimento, e do Movimento Verde para Desenvolvimento do Príncipe (MVDP), Nestor Umbelina.

Filipe Nascimento foi eleito, em Novembro do ano passado, no congresso da UMPP como líder do movimento que tem governado a Região Autónoma do Príncipe nos últimos 14 anos.

O congresso de Novembro alterou os estatutos do movimento, estabelecendo que seis meses após a eleição, o novo presidente deve assumir a liderança do Governo Regional prazo que foi, entretanto, ultrapassado devido à pandemia da Covid-19.