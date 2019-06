Mundo

“Jihadistas” franceses condenados à morte

Um tribunal antiterrorista de Bagdad condenou ontem à morte mais dois cidadãos franceses, Fodil Tahar Aouidate, 32 anos, e Vianney Ouraghi, 28, a enfrentarem esta pena por pertencerem ao grupo extremista Estado Islâmico (EI) no Iraque, noticiou a AFP.

Tahar Aouidate e Vianney Ouraghi foram presos na Síria

Fotografia: DR

Os processos destes homens, que, como os dos outros 10 franceses e de um tunisino, foram transferidos no início de Janeiro da Síria, onde foram detidos por uma força curda anti-EI, para o Iraque, tiveram início a 27 de Maio. O tribunal rejeitou as alegações de que as confissões foram obtidas sob tortura.

Entretanto, a porta-voz do Governo francês, Sibeth Ndiaye, reafirmou que a França, contrária à pena capital, vai intervir “ao mais alto nível”, após a condenação à morte no Iraque de mais estes cidadãos por pertencerem ao grupo extremista Estado Islâmico.

“A posição da França foi sempre a mesma (...) Quando os nossos cidadãos em todo o mundo estão, após uma condenação, face a uma potencial pena de morte, nós intervimos ao mais alto nível do Estado”, declarou a porta-voz Ndiaye durante um programa de rádio.

Os dois franceses foram ontem condenados à morte no Iraque, após a rejeição de alegações de tortura feitas por um deles, fazendo aumentar para nove o número de 'jihadistas' franceses condenados à pena capital nas duas últimas semanas.

Fodil Tahar Aouidate, 32 anos, e Vianney Ouraghi, 28, foram considerados culpados de pertencerem ao grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI), um crime passível da pena de morte no Iraque, tenha o acusado combatido ou não.

/>Aouidate tinha dito ao juiz na sua primeira audiência na segunda-feira que tinha sido espancado pelos seus algozes iraquianos “para confessar o que eles queriam”. O juiz leu um relatório médico realizado após o réu ter sido examinado e concluiu que não havia “indícios de tortura no seu corpo”.

Grupos de defesa dos direitos humanos têm chamado a atenção para o modo como aqueles acusados estão a ser julgados, de modo apressado em tribunais de contra-terrorismo, questionando se está a ser feita justiça.

Sibeth Ndiaye lembrou também ontem a posição da França de que “a justiça iraquiana é feita em boas condições, com uma defesa que está presente”.

“Os franceses que deixaram o seu país para pegar em armas contra o seu país através de acções terroristas - é preciso lembrar do que falamos - têm o direito como os outros à protecção consular. São acompanhados no local pela nossa Embaixada, incluindo para conhecerem o direito iraquiano e os seus próprios direitos”, adiantou.

Embora vários membros europeus do EI tenham sido condenados à morte no Iraque, ainda nenhum foi executado.

Os condenados franceses integram um grupo de 12 cidadãos do país que foram detidos na Síria pela aliança árabe-curda e entregues ao Iraque em Janeiro.