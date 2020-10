Mundo

Joaquim Chissano defende diálogo com os grupos armados

O antigo Presidente moçambicano Joaquim Chissano defendeu ontem que deve ser encontrado “um interlocutor” entre os grupos armados que protagonizam ataques na província de Cabo Delgado, norte do país, defendendo que “o diálogo nunca deve ser descartado”.

oaquim Chissano, antigo Presidente de Moçambique, defendeu ontem que o Governo deve encontrar um interlocutor entre os grupos armados que protagonizam ataques no Norte do país

Fotografia: DR

“O diálogo nunca se deve pôr de parte, seja qual for o conflito; é preciso encontrar com quem dialogar e sobre o que dialogar”, declarou, citado pela Lusa.

Chissano falou sobre o conflito armado em Cabo Delgado, quando se debruçava sobre a “génese das transformações políticas em Moçambique, no âmbito da Constituição de 1990”, título de uma mesa redonda realizada ontem em Maputo e na qual foi o principal orador.

O ex-chefe de Estado moçambicano (1986-2005) assinalou que deve ser feito um “diagnóstico” sobre as causas do conflito em Cabo Delgado, avançando que apenas a existência de abundantes recursos naturais não justifica a violência, porque há muitos países ricos em recursos naturais sem violência armada.

“Deve-se cavar a razão desta guerra para se encontrarem os meios de a debelar; devemos primeiro ter um diagnóstico claro”, sustentou Joaquim Chissano. Na quinta-feira, académicos defenderam que a CPLP deve investir em “estratégias de prevenção” de ameaças globais, incluindo o terrorismo, considerando que a comunidade “não tem capacidade militar” para intervir nos conflitos armados em Cabo Delgado.

“É preciso olhar para a situação de Cabo Delgado como algo que pode acontecer em qualquer país da CPLP e, a partir disso, traçar estratégias de prevenção das ameaças globais, incluindo as novas ameaças, como o terrorismo. A prevenção é um aspecto muito importante”, disse o académico moçambicano Paulo Wache, citado pela Lusa.

Wache foi um dos oradores no 20.º seminário do Centro de Análise Estratégica da CPLP (CAE/CPLP), realizado através da Internet, sob o tema “O triângulo estratégico da CPLP: a centralidade de Moçambique e sua importância geoestratégica”. Paulo Wache defendeu ainda que “não se pode condenar a CPLP por não ter feito nada” em relação aos ataques no Norte de Moçambique, afirmando que “o país afectado é que deve manifestar interesse” em respeito à sua soberania.

Renamo pede inquérito

Por sua vez, a Renamo, principal força de oposição em Moçambique, submeteu ao Parlamento um projecto para a criação de uma comissão de inquérito para averiguar denúncias de violação de direitos humanos em Cabo Delgado. O documento, cita a Lusa, foi submetido para apreciação da Comissão Permanente da Assembleia da República na quarta-feira e, segundo a fonte, é a segunda vez que a principal força de oposição em Moçambique alerta para a necessidade de se averiguarem as denúncias de violação dos direitos humanos em Cabo Delgado.

“A situação de violação dos direitos humanos agravou-se e com muitas evidências que se tornaram públicas”, declarou Venâncio Mondlane. A província de Cabo Delgado, Norte de Moçambique, é há três anos palco de ataques armados por grupos considerados terroristas, que já provocaram uma crise humanitária com mais de mil mortos e acima de 250 mil deslocados internos.

Alguns dos ataques já foram reivindicados pelo grupo jihadista Estado Islâmico, mas a verdadeira origem permanece em debate. A região deverá acolher nos próximos anos investimentos na ordem dos 50 mil milhões de dólares em gás natural, liderados pelas petrolíferas norte-americana Exxon Mobil e francesa Total (que já tem obras no terreno).

Além da violência armada em Cabo Delgado, estradas e povoações de duas províncias do centro do país (Manica e Sofala) estão a ser alvo de ataques atribuídos pelas autoridades a guerrilheiros dissidentes da própria Renamo, incursões que já provocaram a morte de, pelo menos, 30 pessoas na região, desde Agosto último.