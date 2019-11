Mundo

Johnson abre campanha com ataque aos deputados

O Primeiro-Ministro britânico, Boris Johnson, deu início à campanha do Partido Conservador para as eleições legislativas de 12 de Dezembro, acusando a oposição de bloquear o “Brexit” e prometeu concluir o processo até Janeiro.

Boris Johnson responsabiliza oposição trabalhista liderada por Jeremy Corbyn pelo atraso do “Brexit”

Fotografia: DR



“Não quero eleições antecipadas, e ninguém deseja ter eleições em Dezembro, mas chegámos a uma altura em que tivemos de fazer uma escolha”, afirmou junto à residência oficial, em Downing Street, após ter visitado a Rainha Isabel II no Palácio de Buckingham, para informá-la da dissolução do Parlamento, que aconteceu às 0h01.

O líder do Partido Conservador queixou-se de que os deputados “rejeitaram vezes consecutivas concretizar o 'Brexit' e honrar o re-sultado do referendo [de 2016]” e prometeu: “Se conseguir uma maioria absoluta, vou pôr o Parlamento a funcionar outra vez”.

O Reino Unido tinha previsto sair da UE a 31 de Outubro, mas acabou por aceitar um novo prolongamento até 31 de Janeiro.

As eleições legislativas são vistas como uma forma de romper o impasse no Parlamento, que chumbou três vezes um acordo negociado por Theresa May e recusou aprovar em três dias o acordo negociado por Boris Johnson, inviabilizando assim a saída no final de Outubro.

Apesar de as eleições terem sido aprovadas pelo Parlamento, a dissolução precisou de ser formalizada pela Rainha, iniciando formalmente o período de cinco semanas de campanha eleitoral.

Johnson já tinha aberto as hostilidades no período da manhã, ao escrever um artigo que foi publicado no Daily Telegraph, o jornal conservador que lhe pagou durante anos como cronista, em que compara o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, ao antigo secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética Josef Stalin.

Porém, também ontem, sofreu um contratempo com a demissão do ministro para o País de Gales, Alun Cairns, por este alegadamente ter mentido quando disse que desconhecia que um colaborador tinha sido responsável pelo fim de um julgamento sobre uma violação.

Corbyn recusa pedir desculpa pelos entraves ao ‘Brexit’

O líder do Partido Trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, recusou, terça-feira, pedir desculpas pelos entraves causados ao ‘Brexit’ e reiterou que o plano de concluir até Julho o processo se for eleito Primeiro-Ministro “não é complicado”.

“Eu não peço desculpas. Não peço desculpa pelo papel do ‘Labour’ em impedir um desastre de saída sem acordo e em resistir ao acordo de Boris Johnson. Nunca deixem que vos digam que o ‘Labour’ virou as costas às pessoas”, afirmou num comício em Harlow, no Norte de Londres.

Boris Johnson divulgou uma carta aberta ao líder da oposição a pedir-lhe que esclareça a posição do Partido Trabalhista sobre a saída do Reino Unido da União Europeia.

“Durante meses, recusou-se a dizer que tipo de acordo deseja com a UE. Está na altura de esclarecer e explicar qual é realmente o seu projecto”, desafiou o líder conservador.

O Partido Trabalhista promete resolver o ‘Brexit’ em seis meses se vencer as eleições le-gislativas de 12 de Dezembro.

O primeiro passo é negociar com Bruxelas um novo acordo de saída que preveja uma união aduaneira com a UE no espaço de três meses, o qual pretende depois submeter a um referendo, com a opção de permanecer no bloco europeu.

“A sua posição atual parece ser a de que deseja voltar à estaca zero”, criticou Boris Johnson, que afirma que o acordo concluído em Outubro com a UE é a única maneira de “alcançar o ‘Brexit’”.

Mas Corbyn garante que este referendo “não vai ser uma repetição de 2016” pois representa uma escolha entre “sair com um acordo sensato ou ficar na União Europeia”.

“Não é assim tão complicado”, garantiu.

Jeremy Corbyn alertou para o risco que o Sistema Nacional de Saúde (NHS) corre de ser aberto ao envolvimento de empresas privadas norte-americanas se os conservadores continuarem no poder.

Acusou ainda Boris Johnson de “sequestrar” o ‘Brexit’ e disse que a “verdadeira agenda” do Chefe de Governo é “recuar nos direitos conquistados arduamente pela classe trabalhadora ao longo de gerações”.

O Reino Unido vai a votos a 12 de Dezembro para eleger os 650 deputados da Câmara dos Comuns, cuja dissolução aconteceu à meia-noite de ontem, desencadeando o período oficial de cinco semanas de campanha eleitoral.