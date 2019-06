Mundo

Johnson é candidato a Primeiro-Ministro

O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, reafirmou ontem que o Reino Unido “tem que sair da União Europeia (UE) no próximo dia 31 de Outubro”, ao lançar a sua candidatura para suceder Theresa May à frente do Governo do país.

Ex-autarca de Londres é defensor do “brexit”

Fotografia: DR

Numa abarrotada sala do bairro londrino de Westminster, Johnson disse que, três anos depois do referendo de Junho de 2016, no qual os eleitores apoiaram o Brexit (saída do Reino Unido da UE) e após “duas datas limites perdidas” - em Março e Abril - para executá-lo, o país não pode atrasar o novo prazo estabelecido.

O também ex-prefeito de Londres, partidário - se necessário - de um Brexit duro (sem acordo com a UE), assegurou que a população britânica se sente “desiludida”, e até mesmo “desesperada”, diante da incapacidade dos políticos para concretizar a saída do país do bloco europeu.

Johnson especificou, no entanto, que a situação ideal não seria sair do bloco comunitário sem pacto algum, mas antecipou que seria irresponsável não concretizá-la se não for alcançado um acordo.





Notícia em desenvolvimento...